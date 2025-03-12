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Шведский производитель Northvolt подал заявление о банкротстве
Шведский производитель Northvolt подал заявление о банкротстве - 12.03.2025, ПРАЙМ
Шведский производитель Northvolt подал заявление о банкротстве
Шведский производитель аккумуляторов для электромобилей Northvolt подал заявление о банкротстве, сообщила в среду компания. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T13:53+0300
2025-03-12T13:53+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Шведский производитель аккумуляторов для электромобилей Northvolt подал заявление о банкротстве, сообщила в среду компания. "После исчерпывающих усилий по изучению всех доступных способов обеспечения жизнеспособного финансового и операционного будущего компании, совет директоров Northvolt AB сегодня объявил, что компания подала заявление о банкротстве в Швеции", - говорится в сообщении. Как уточнили в компании, Northvolt в последние месяцы столкнулась с рядом сложных проблем, которые подорвали ее финансовое положение, включая рост капитальных затрат, геополитическую нестабильность, последующие сбои в цепочке поставок и изменения рыночного спроса. Northvolt производит литий-ионные аккумуляторы для автомобилей Volkswagen, Volvo и Scania.
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бизнес, технологии, швеция
Бизнес, Технологии, ШВЕЦИЯ
Шведский производитель Northvolt подал заявление о банкротстве
Шведский производитель аккумуляторов Northvolt подал заявление о банкротстве
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Шведский производитель аккумуляторов для электромобилей Northvolt подал заявление о банкротстве, сообщила в среду компания.
"После исчерпывающих усилий по изучению всех доступных способов обеспечения жизнеспособного финансового и операционного будущего компании, совет директоров Northvolt AB сегодня объявил, что компания подала заявление о банкротстве в Швеции", - говорится в сообщении.
Как уточнили в компании, Northvolt в последние месяцы столкнулась с рядом сложных проблем, которые подорвали ее финансовое положение, включая рост капитальных затрат, геополитическую нестабильность, последующие сбои в цепочке поставок и изменения рыночного спроса.
Northvolt производит литий-ионные аккумуляторы для автомобилей Volkswagen, Volvo и Scania.
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