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Шведский производитель Northvolt подал заявление о банкротстве

Шведский производитель Northvolt подал заявление о банкротстве - 12.03.2025, ПРАЙМ

Шведский производитель Northvolt подал заявление о банкротстве

Шведский производитель аккумуляторов для электромобилей Northvolt подал заявление о банкротстве, сообщила в среду компания. | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T13:53+0300

2025-03-12T13:53+0300

2025-03-12T13:53+0300

бизнес

технологии

швеция

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Шведский производитель аккумуляторов для электромобилей Northvolt подал заявление о банкротстве, сообщила в среду компания. "После исчерпывающих усилий по изучению всех доступных способов обеспечения жизнеспособного финансового и операционного будущего компании, совет директоров Northvolt AB сегодня объявил, что компания подала заявление о банкротстве в Швеции", - говорится в сообщении. Как уточнили в компании, Northvolt в последние месяцы столкнулась с рядом сложных проблем, которые подорвали ее финансовое положение, включая рост капитальных затрат, геополитическую нестабильность, последующие сбои в цепочке поставок и изменения рыночного спроса. Northvolt производит литий-ионные аккумуляторы для автомобилей Volkswagen, Volvo и Scania.

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швеция

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бизнес, технологии, швеция