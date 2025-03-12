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Биржевая стоимость бензина в России продолжила снижение в среду

Биржевая стоимость бензина в России продолжила снижение в среду - 12.03.2025, ПРАЙМ

Биржевая стоимость бензина в России продолжила снижение в среду

Стоимость бензина снижается второй торговый день подряд: только за среду марки Аи-92 и Аи-95 подешевели на 0,6% и 0,2% соответственно, свидетельствуют данные... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T16:07+0300

2025-03-12T16:07+0300

2025-03-12T16:07+0300

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Стоимость бензина снижается второй торговый день подряд: только за среду марки Аи-92 и Аи-95 подешевели на 0,6% и 0,2% соответственно, свидетельствуют данные торгов. Тонна бензина Аи-92 подешевела по территориальному индексу Европейской части России на 0,58% - до 49 157 рублей. Цена на Аи-95 снизилась на 0,2% - до 55 467 рублей за тонну. При этом стоимость летнего дизельного топлива в среду выросла на 0,33% - до 56 417 рублей за тонну. Зимнее дизтопливо подешевело на 1,04%, до 56 488 рублей за тонну, межсезонного - на 0,8%, до 56 950 рублей. Мазут вырос в цене на 1,61%, до 30 213 рублей за тонну, авиакеросин - на 0,43%, до 80 688 рублей. В то же время сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 1,18% - до 17 572 рублей за тонну. Правительство РФ изучает предложение нефтяников и Минэнерго об изменении приоритетности поставок топлива по железной дороге до третьего уровня с шестого на весенне-летний период, сообщил в прошлую пятницу вице-премьер Александр Новак. До этого министр энергетики Сергей Цивилев заявлял, что Минэнерго готово при необходимости принимать любые оперативные меры, чтобы не допустить сбоя перевозок топлива и последующего повышения цен. Тем временем кабмин принял решение продлить с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год, однако эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью). Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа прошлого года, но 20 мая он был приостановлен и осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.

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еаэс, аи-92, аи-95, бензин, цены на бензин