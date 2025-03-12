Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевая стоимость бензина в России продолжила снижение в среду - 12.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250312/benzin-855711768.html
Биржевая стоимость бензина в России продолжила снижение в среду
Биржевая стоимость бензина в России продолжила снижение в среду - 12.03.2025, ПРАЙМ
Биржевая стоимость бензина в России продолжила снижение в среду
Стоимость бензина снижается второй торговый день подряд: только за среду марки Аи-92 и Аи-95 подешевели на 0,6% и 0,2% соответственно, свидетельствуют данные... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T16:07+0300
2025-03-12T16:07+0300
экономика
еаэс
аи-92
аи-95
бензин
цены на бензин
https://cdnn.1prime.ru/img/84249/14/842491496_0:38:3507:2011_1920x0_80_0_0_094a9a1137a40870c2062424d694ad50.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Стоимость бензина снижается второй торговый день подряд: только за среду марки Аи-92 и Аи-95 подешевели на 0,6% и 0,2% соответственно, свидетельствуют данные торгов. Тонна бензина Аи-92 подешевела по территориальному индексу Европейской части России на 0,58% - до 49 157 рублей. Цена на Аи-95 снизилась на 0,2% - до 55 467 рублей за тонну. При этом стоимость летнего дизельного топлива в среду выросла на 0,33% - до 56 417 рублей за тонну. Зимнее дизтопливо подешевело на 1,04%, до 56 488 рублей за тонну, межсезонного - на 0,8%, до 56 950 рублей. Мазут вырос в цене на 1,61%, до 30 213 рублей за тонну, авиакеросин - на 0,43%, до 80 688 рублей. В то же время сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 1,18% - до 17 572 рублей за тонну. Правительство РФ изучает предложение нефтяников и Минэнерго об изменении приоритетности поставок топлива по железной дороге до третьего уровня с шестого на весенне-летний период, сообщил в прошлую пятницу вице-премьер Александр Новак. До этого министр энергетики Сергей Цивилев заявлял, что Минэнерго готово при необходимости принимать любые оперативные меры, чтобы не допустить сбоя перевозок топлива и последующего повышения цен. Тем временем кабмин принял решение продлить с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год, однако эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью). Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа прошлого года, но 20 мая он был приостановлен и осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
https://1prime.ru/20250311/toplivo-855673619.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84249/14/842491496_388:0:3119:2048_1920x0_80_0_0_1ba15893b5765697161e3ff00ff82e05.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
еаэс, аи-92, аи-95, бензин, цены на бензин
Экономика, ЕАЭС, Аи-92, Аи-95, Бензин, цены на бензин
16:07 12.03.2025
 
Биржевая стоимость бензина в России продолжила снижение в среду

Стоимость бензина в России снижается второй торговый день подряд

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке
Топливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Стоимость бензина снижается второй торговый день подряд: только за среду марки Аи-92 и Аи-95 подешевели на 0,6% и 0,2% соответственно, свидетельствуют данные торгов.
Тонна бензина Аи-92 подешевела по территориальному индексу Европейской части России на 0,58% - до 49 157 рублей. Цена на Аи-95 снизилась на 0,2% - до 55 467 рублей за тонну.
При этом стоимость летнего дизельного топлива в среду выросла на 0,33% - до 56 417 рублей за тонну. Зимнее дизтопливо подешевело на 1,04%, до 56 488 рублей за тонну, межсезонного - на 0,8%, до 56 950 рублей.
Мазут вырос в цене на 1,61%, до 30 213 рублей за тонну, авиакеросин - на 0,43%, до 80 688 рублей. В то же время сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 1,18% - до 17 572 рублей за тонну.
Правительство РФ изучает предложение нефтяников и Минэнерго об изменении приоритетности поставок топлива по железной дороге до третьего уровня с шестого на весенне-летний период, сообщил в прошлую пятницу вице-премьер Александр Новак. До этого министр энергетики Сергей Цивилев заявлял, что Минэнерго готово при необходимости принимать любые оперативные меры, чтобы не допустить сбоя перевозок топлива и последующего повышения цен.
Тем временем кабмин принял решение продлить с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год, однако эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью). Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа прошлого года, но 20 мая он был приостановлен и осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
Топливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
Бензин и дизтопливо подешевели на российской бирже
Вчера, 14:48
 
ЭкономикаЕАЭСАи-92Аи-95Бензинцены на бензин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала