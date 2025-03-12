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Бензин на АЗС в России за неделю подорожал на 0,17%, дизтопливо на 0,01%

Бензин на АЗС в России за неделю подорожал на 0,17%, дизтопливо на 0,01% - 12.03.2025, ПРАЙМ

Бензин на АЗС в России за неделю подорожал на 0,17%, дизтопливо на 0,01%

Средняя розничная цена бензина в России с 3 по 10 марта выросла на 0,17%, или на 10 копеек - до 59,2 рубля за литр, дизтоплива - на 0,01%, или на 1 копейку, до... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T19:06+0300

2025-03-12T19:06+0300

2025-03-12T19:06+0300

энергетика

инфляция в россии

аи-92

аи-98

дизельное топливо

азс

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 3 по 10 марта выросла на 0,17%, или на 10 копеек - до 59,2 рубля за литр, дизтоплива - на 0,01%, или на 1 копейку, до 70,99 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Неделей ранее, с 24 февраля по 3 марта, средняя цена бензина в рознице выросла на 0,2%, или на 12 копеек - до 59,1 рубля за литр, дизтоплива - на 0,11%, или на 8 копеек, до 70,98 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за неделю Аи-92 подорожал на 0,16% - до 56,02 рубля за литр, Аи-95 - на 0,2%, до 61,18 рубля. Стоимость литра Аи-98 выросла на 0,02% - до 83,8 рубля. Общая инфляция в стране с 4 по 10 марта составила 0,11%. Рост цен на бензин за отчетный период был зафиксирован в 55 регионах страны. Сильнее всего он подорожал в Томской области - на 1,2%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в Дагестане (-0,3%) и Калмыкии (-0,1%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин поднялись на 0,3% и 0,2% соответственно. Вице-премьер РФ Александр Новак в феврале поручил профильным ведомствам подготовить предложения по снижению цен на топливо на заправках на Дальнем Востоке и в отдельных частях Сибири, следует из протокола к совещанию по нефтепродуктам (есть в распоряжении РИА Новости). Также Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго должны провести анализ розничных цен в целом по РФ и при необходимости представить согласованные идеи для снижения цен на АЗС в других частях страны. Правительство РФ продлило с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью) эмбарго сохраняется. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.

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инфляция в россии, аи-92, аи-98, дизельное топливо, азс