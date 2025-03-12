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СПбМТСБ расширит линейку системы регистрации внебиржевых договоров

СПбМТСБ расширит линейку системы регистрации внебиржевых договоров - 12.03.2025, ПРАЙМ

СПбМТСБ расширит линейку системы регистрации внебиржевых договоров

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) расширяет товарную линейку системы регистрации внебиржевых договоров и начинает сбор... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T11:58+0300

2025-03-12T11:58+0300

2025-03-12T11:58+0300

экономика

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) расширяет товарную линейку системы регистрации внебиржевых договоров и начинает сбор информации о контрактах по реализации цемента и нефтехимии, сообщала торговая площадка. "СПбМТСБ начинает принимать информацию о внебиржевых договорах по реализации цемента и нефтехимии", - говорится в сообщении. Компании смогут передать данные уже с 13 марта. Кроме того, биржа изменила правила регистрации внебиржевых договоров. Обновленные правила предусматривают возможность предоставления данных на добровольной основе, в том числе по товарам, договоры с которыми не подлежат обязательной регистрации в соответствии с требованиями властей. "Биржа начинает сбор информации о внебиржевых договорах российских компаний на добровольной основе. Это важный шаг на пути к формированию национальной системы ценовых индикаторов на ключевые товарные группы. Использование для целей сбора ценовой информации системы регистрации внебиржевых договоров дает гарантию сохранности коммерческой информации в соответствии с требованиями законодательства", - приводит пресс-служба слова старшего вице-президента СПбМТСБ Антона Карпова.

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спбмтсб, рынки, цемент, нефтехимия, договор, внебиржевые операции, биржа