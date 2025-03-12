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СПбМТСБ расширит линейку системы регистрации внебиржевых договоров - 12.03.2025, ПРАЙМ
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СПбМТСБ расширит линейку системы регистрации внебиржевых договоров
СПбМТСБ расширит линейку системы регистрации внебиржевых договоров - 12.03.2025, ПРАЙМ
СПбМТСБ расширит линейку системы регистрации внебиржевых договоров
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) расширяет товарную линейку системы регистрации внебиржевых договоров и начинает сбор... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T11:58+0300
2025-03-12T11:58+0300
экономика
спбмтсб
рынки
цемент
нефтехимия
договор
внебиржевые операции
биржа
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) расширяет товарную линейку системы регистрации внебиржевых договоров и начинает сбор информации о контрактах по реализации цемента и нефтехимии, сообщала торговая площадка. "СПбМТСБ начинает принимать информацию о внебиржевых договорах по реализации цемента и нефтехимии", - говорится в сообщении. Компании смогут передать данные уже с 13 марта. Кроме того, биржа изменила правила регистрации внебиржевых договоров. Обновленные правила предусматривают возможность предоставления данных на добровольной основе, в том числе по товарам, договоры с которыми не подлежат обязательной регистрации в соответствии с требованиями властей. "Биржа начинает сбор информации о внебиржевых договорах российских компаний на добровольной основе. Это важный шаг на пути к формированию национальной системы ценовых индикаторов на ключевые товарные группы. Использование для целей сбора ценовой информации системы регистрации внебиржевых договоров дает гарантию сохранности коммерческой информации в соответствии с требованиями законодательства", - приводит пресс-служба слова старшего вице-президента СПбМТСБ Антона Карпова.
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спбмтсб, рынки, цемент, нефтехимия, договор, внебиржевые операции, биржа
Экономика, СПбМТСБ, Рынки, цемент, нефтехимия, договор, внебиржевые операции, биржа
11:58 12.03.2025
 
СПбМТСБ расширит линейку системы регистрации внебиржевых договоров

СПбМТСБ соберет данные о внебиржевых договорах по продажам цемента и нефтехимии

© Фото : ПАО «СПБ Биржа»Санкт-Петербургская биржа
Санкт-Петербургская биржа - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© Фото : ПАО «СПБ Биржа»
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) расширяет товарную линейку системы регистрации внебиржевых договоров и начинает сбор информации о контрактах по реализации цемента и нефтехимии, сообщала торговая площадка.
"СПбМТСБ начинает принимать информацию о внебиржевых договорах по реализации цемента и нефтехимии", - говорится в сообщении.
Компании смогут передать данные уже с 13 марта.
Кроме того, биржа изменила правила регистрации внебиржевых договоров. Обновленные правила предусматривают возможность предоставления данных на добровольной основе, в том числе по товарам, договоры с которыми не подлежат обязательной регистрации в соответствии с требованиями властей.
"Биржа начинает сбор информации о внебиржевых договорах российских компаний на добровольной основе. Это важный шаг на пути к формированию национальной системы ценовых индикаторов на ключевые товарные группы. Использование для целей сбора ценовой информации системы регистрации внебиржевых договоров дает гарантию сохранности коммерческой информации в соответствии с требованиями законодательства", - приводит пресс-служба слова старшего вице-президента СПбМТСБ Антона Карпова.
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2025
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ЭкономикаСПбМТСБРынкицементнефтехимиядоговорвнебиржевые операциибиржа
 
 
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