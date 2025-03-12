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Бразилия работает над мерами по защите металлургии из-за пошлин США

Бразилия работает над мерами по защите металлургии из-за пошлин США - 12.03.2025, ПРАЙМ

Бразилия работает над мерами по защите металлургии из-за пошлин США

Власти Бразилии работают над мерами по защите металлургического сектора страны на фоне повышения импортных пошлин на сталь и алюминий со стороны США, сообщил... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T18:19+0300

2025-03-12T18:19+0300

2025-03-12T18:19+0300

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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мар - ПРАЙМ. Власти Бразилии работают над мерами по защите металлургического сектора страны на фоне повышения импортных пошлин на сталь и алюминий со стороны США, сообщил новостной портал G1 со ссылкой на министра финансов Фернанду Аддада. Министр провел встречу с металлургическими компаниями. "Мы уже начинаем изучать предложения отрасли... США только проиграют, потому что наша торговля очень сбалансирована", - заявил Аддад. Он добавил, что меры будут касаться как импорта, так и экспорта продукции. США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили.

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сша, бразилия, промышленность, мировая экономика, металлургия, сталь, пошлины