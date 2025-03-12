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Бразилия работает над мерами по защите металлургии из-за пошлин США
Бразилия работает над мерами по защите металлургии из-за пошлин США - 12.03.2025, ПРАЙМ
Бразилия работает над мерами по защите металлургии из-за пошлин США
Власти Бразилии работают над мерами по защите металлургического сектора страны на фоне повышения импортных пошлин на сталь и алюминий со стороны США, сообщил... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T18:19+0300
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мар - ПРАЙМ. Власти Бразилии работают над мерами по защите металлургического сектора страны на фоне повышения импортных пошлин на сталь и алюминий со стороны США, сообщил новостной портал G1 со ссылкой на министра финансов Фернанду Аддада. Министр провел встречу с металлургическими компаниями. "Мы уже начинаем изучать предложения отрасли... США только проиграют, потому что наша торговля очень сбалансирована", - заявил Аддад. Он добавил, что меры будут касаться как импорта, так и экспорта продукции. США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили.
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сша, бразилия, промышленность, мировая экономика, металлургия, сталь, пошлины
Экономика, США, БРАЗИЛИЯ, Промышленность, Мировая экономика, металлургия, сталь, пошлины
Бразилия работает над мерами по защите металлургии из-за пошлин США
Бразилия работает над мерами по защите металлургического сектора из-за пошлин США на сталь
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мар - ПРАЙМ. Власти Бразилии работают над мерами по защите металлургического сектора страны на фоне повышения импортных пошлин на сталь и алюминий со стороны США, сообщил новостной портал G1 со ссылкой на министра финансов Фернанду Аддада.
Министр провел встречу с металлургическими компаниями.
"Мы уже начинаем изучать предложения отрасли... США только проиграют, потому что наша торговля очень сбалансирована", - заявил Аддад.
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Он добавил, что меры будут касаться как импорта, так и экспорта продукции.
США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили.