Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роспотребнадзор назвал условие возвращения иностранных брендов в Россию - 12.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250312/brendy-855704835.html
Роспотребнадзор назвал условие возвращения иностранных брендов в Россию
Роспотребнадзор назвал условие возвращения иностранных брендов в Россию - 12.03.2025, ПРАЙМ
Роспотребнадзор назвал условие возвращения иностранных брендов в Россию
Возвращение иностранных брендов на российский рынок должно сопровождаться ответственным отношением к соблюдению прав потребителей и российских законов, а также... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T13:34+0300
2025-03-12T13:35+0300
экономика
бизнес
россия
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/83745/66/837456668_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_2de7681da36e99499af5f4be03df8e97.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Возвращение иностранных брендов на российский рынок должно сопровождаться ответственным отношением к соблюдению прав потребителей и российских законов, а также строиться на полном уважении, заявил начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков. "Любой приход должен сопровождаться в данном случае, в первую очередь, ответственным отношением к соблюдению прав потребителей. Вообще к соблюдению наших российских законов и к полному уважению", - сказал Прусаков на пресс-конференции. Он отметил, что российский рынок интересен для западных брендов с точки зрения покупательской способности, и многие иностранные бренды, до того, как уехали, достаточно ответственно вели свой бизнес. Однако, по словам Прусакова, за последние годы изменились определенные реалии, появились новые нормы законодательного регулирования, которые касаются, в том числе и проявлений недобросовестности. Теперь иностранный бизнес может приходить в Россию только с пониманием того, что правовой ландшафт поменялся в сторону усиления правовых гарантий россиян, резюмировал он.
https://1prime.ru/20250305/shampanskoe-855479291.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83745/66/837456668_225:0:900:506_1920x0_80_0_0_8620fb98173be95d2b72266e098dc368.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, роспотребнадзор
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Роспотребнадзор
13:34 12.03.2025 (обновлено: 13:35 12.03.2025)
 
Роспотребнадзор назвал условие возвращения иностранных брендов в Россию

Роспотребнадзор обозначил принципы возвращения иностранных брендов в Россию

© Официальный сайт РоспотребнадзораРоспотребнадзор
Роспотребнадзор
© Официальный сайт Роспотребнадзора
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Возвращение иностранных брендов на российский рынок должно сопровождаться ответственным отношением к соблюдению прав потребителей и российских законов, а также строиться на полном уважении, заявил начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков.
"Любой приход должен сопровождаться в данном случае, в первую очередь, ответственным отношением к соблюдению прав потребителей. Вообще к соблюдению наших российских законов и к полному уважению", - сказал Прусаков на пресс-конференции.
Он отметил, что российский рынок интересен для западных брендов с точки зрения покупательской способности, и многие иностранные бренды, до того, как уехали, достаточно ответственно вели свой бизнес.
Однако, по словам Прусакова, за последние годы изменились определенные реалии, появились новые нормы законодательного регулирования, которые касаются, в том числе и проявлений недобросовестности. Теперь иностранный бизнес может приходить в Россию только с пониманием того, что правовой ландшафт поменялся в сторону усиления правовых гарантий россиян, резюмировал он.
Производство игристого вина - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
СМИ: LVMH регистрирует в России бренды шампанского
5 марта, 09:15
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРоспотребнадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала