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Роспотребнадзор назвал условие возвращения иностранных брендов в Россию

Роспотребнадзор назвал условие возвращения иностранных брендов в Россию - 12.03.2025, ПРАЙМ

Роспотребнадзор назвал условие возвращения иностранных брендов в Россию

Возвращение иностранных брендов на российский рынок должно сопровождаться ответственным отношением к соблюдению прав потребителей и российских законов, а также... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T13:34+0300

2025-03-12T13:34+0300

2025-03-12T13:35+0300

экономика

бизнес

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роспотребнадзор

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Возвращение иностранных брендов на российский рынок должно сопровождаться ответственным отношением к соблюдению прав потребителей и российских законов, а также строиться на полном уважении, заявил начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков. "Любой приход должен сопровождаться в данном случае, в первую очередь, ответственным отношением к соблюдению прав потребителей. Вообще к соблюдению наших российских законов и к полному уважению", - сказал Прусаков на пресс-конференции. Он отметил, что российский рынок интересен для западных брендов с точки зрения покупательской способности, и многие иностранные бренды, до того, как уехали, достаточно ответственно вели свой бизнес. Однако, по словам Прусакова, за последние годы изменились определенные реалии, появились новые нормы законодательного регулирования, которые касаются, в том числе и проявлений недобросовестности. Теперь иностранный бизнес может приходить в Россию только с пониманием того, что правовой ландшафт поменялся в сторону усиления правовых гарантий россиян, резюмировал он.

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бизнес, россия, роспотребнадзор