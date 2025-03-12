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СМИ узнали о неожиданной роли Британии в переговорах США и Украины - 12.03.2025, ПРАЙМ
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СМИ узнали о неожиданной роли Британии в переговорах США и Украины
СМИ узнали о неожиданной роли Британии в переговорах США и Украины - 12.03.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали о неожиданной роли Британии в переговорах США и Украины
Великобритания предприняла интенсивные дипломатические усилия "за кулисами", чтобы подтолкнуть Украину и США к достижению соглашения в ходе переговоров в... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T10:11+0300
2025-03-12T10:11+0300
политика
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Великобритания предприняла интенсивные дипломатические усилия "за кулисами", чтобы подтолкнуть Украину и США к достижению соглашения в ходе переговоров в саудовской Джидде, передает агентство Блумберг со ссылкой на британского чиновника. Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы. "По словам британского чиновника, говорившего на условиях анонимности, за кулисами велась интенсивная дипломатия под руководством Великобритании, чтобы помочь США и Украине достичь соглашения", - пишет агентство. Ранее газета New York Times со ссылкой на украинского чиновника писала, что французские и британские официальные лица на выходных перед переговорами американской и украинской делегаций учили украинцев тому, как разговаривать с США.
https://1prime.ru/20250311/zelenskiy-855676739.html
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украина, сша, великобритания
Политика, УКРАИНА, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
10:11 12.03.2025
 
СМИ узнали о неожиданной роли Британии в переговорах США и Украины

Bloomberg: Британия вела закулисную дипломатию, чтобы свести США и Украину

© AFP / Andrew CowieКрыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании
Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© AFP / Andrew Cowie
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Великобритания предприняла интенсивные дипломатические усилия "за кулисами", чтобы подтолкнуть Украину и США к достижению соглашения в ходе переговоров в саудовской Джидде, передает агентство Блумберг со ссылкой на британского чиновника.
Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
"По словам британского чиновника, говорившего на условиях анонимности, за кулисами велась интенсивная дипломатия под руководством Великобритании, чтобы помочь США и Украине достичь соглашения", - пишет агентство.
Ранее газета New York Times со ссылкой на украинского чиновника писала, что французские и британские официальные лица на выходных перед переговорами американской и украинской делегаций учили украинцев тому, как разговаривать с США.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
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ПолитикаУКРАИНАСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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