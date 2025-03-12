https://1prime.ru/20250312/britaniya-855720822.html

Британский МИД отозвал аккредитацию у российского дипломата

Британский МИД отозвал аккредитацию у российского дипломата - 12.03.2025, ПРАЙМ

Британский МИД отозвал аккредитацию у российского дипломата

МИД Великобритании заявило об отзыве аккредитации у российского дипломата. | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T20:01+0300

2025-03-12T20:01+0300

2025-03-12T20:01+0300

великобритания

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. МИД Великобритании заявило об отзыве аккредитации у российского дипломата. "Вызвав сегодня российского посла, высокопоставленный сотрудник министерства иностранных дел дал понять, что Великобритания не потерпит запугивания сотрудников британских посольств и членов их семей", - говорится в заявлении."В связи с этим мы немедленно принимаем ответные меры, лишая аккредитации российского дипломата", - добавило ведомство.При этом министерство утверждает, что под инцидентом со взаимной высылкой дипломатов была "подведена черта", и призвал Россию поступить так же."Мы подвели черту под этим инцидентом и требуем, чтобы Россия сделала то же самое. Любые дальнейшие действия со стороны России будут рассматриваться как эскалация, за ними последуют соответствующие ответные меры", - говорится в заявлении.

https://1prime.ru/20250305/mid-855505955.html

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великобритания, россия