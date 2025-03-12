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Британский МИД отозвал аккредитацию у российского дипломата - 12.03.2025, ПРАЙМ
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Британский МИД отозвал аккредитацию у российского дипломата
Британский МИД отозвал аккредитацию у российского дипломата - 12.03.2025, ПРАЙМ
Британский МИД отозвал аккредитацию у российского дипломата
МИД Великобритании заявило об отзыве аккредитации у российского дипломата. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T20:01+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. МИД Великобритании заявило об отзыве аккредитации у российского дипломата. "Вызвав сегодня российского посла, высокопоставленный сотрудник министерства иностранных дел дал понять, что Великобритания не потерпит запугивания сотрудников британских посольств и членов их семей", - говорится в заявлении."В связи с этим мы немедленно принимаем ответные меры, лишая аккредитации российского дипломата", - добавило ведомство.При этом министерство утверждает, что под инцидентом со взаимной высылкой дипломатов была "подведена черта", и призвал Россию поступить так же."Мы подвели черту под этим инцидентом и требуем, чтобы Россия сделала то же самое. Любые дальнейшие действия со стороны России будут рассматриваться как эскалация, за ними последуют соответствующие ответные меры", - говорится в заявлении.
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великобритания, россия
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ
20:01 12.03.2025
 
Британский МИД отозвал аккредитацию у российского дипломата

МИД Великобритании заявил об отзыве аккредитации у российского дипломата

© Unsplash/AXP PhotographyТауэрский мост, Лондон, Великобритания
Тауэрский мост, Лондон, Великобритания
© Unsplash/AXP Photography
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. МИД Великобритании заявило об отзыве аккредитации у российского дипломата.
"Вызвав сегодня российского посла, высокопоставленный сотрудник министерства иностранных дел дал понять, что Великобритания не потерпит запугивания сотрудников британских посольств и членов их семей", - говорится в заявлении.
"В связи с этим мы немедленно принимаем ответные меры, лишая аккредитации российского дипломата", - добавило ведомство.
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При этом министерство утверждает, что под инцидентом со взаимной высылкой дипломатов была "подведена черта", и призвал Россию поступить так же.
"Мы подвели черту под этим инцидентом и требуем, чтобы Россия сделала то же самое. Любые дальнейшие действия со стороны России будут рассматриваться как эскалация, за ними последуют соответствующие ответные меры", - говорится в заявлении.
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯРОССИЯ
 
 
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