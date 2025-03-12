https://1prime.ru/20250312/britaniya-855720822.html
Британский МИД отозвал аккредитацию у российского дипломата
Британский МИД отозвал аккредитацию у российского дипломата - 12.03.2025, ПРАЙМ
Британский МИД отозвал аккредитацию у российского дипломата
МИД Великобритании заявило об отзыве аккредитации у российского дипломата. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T20:01+0300
2025-03-12T20:01+0300
2025-03-12T20:01+0300
великобритания
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/03/841250328_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_ba89607898ccbbda71ac3b9cdc8e8d2d.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. МИД Великобритании заявило об отзыве аккредитации у российского дипломата. "Вызвав сегодня российского посла, высокопоставленный сотрудник министерства иностранных дел дал понять, что Великобритания не потерпит запугивания сотрудников британских посольств и членов их семей", - говорится в заявлении."В связи с этим мы немедленно принимаем ответные меры, лишая аккредитации российского дипломата", - добавило ведомство.При этом министерство утверждает, что под инцидентом со взаимной высылкой дипломатов была "подведена черта", и призвал Россию поступить так же."Мы подвели черту под этим инцидентом и требуем, чтобы Россия сделала то же самое. Любые дальнейшие действия со стороны России будут рассматриваться как эскалация, за ними последуют соответствующие ответные меры", - говорится в заявлении.
https://1prime.ru/20250305/mid-855505955.html
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/03/841250328_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_dac0bea236b31cdfc557700913e39004.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, россия
Британский МИД отозвал аккредитацию у российского дипломата
МИД Великобритании заявил об отзыве аккредитации у российского дипломата
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. МИД Великобритании заявило об отзыве аккредитации у российского дипломата.
"Вызвав сегодня российского посла, высокопоставленный сотрудник министерства иностранных дел дал понять, что Великобритания не потерпит запугивания сотрудников британских посольств и членов их семей", - говорится в заявлении.
"В связи с этим мы немедленно принимаем ответные меры, лишая аккредитации российского дипломата", - добавило ведомство.
Россия ответит Румынии на высылку двух дипломатов
При этом министерство утверждает, что под инцидентом со взаимной высылкой дипломатов была "подведена черта", и призвал Россию поступить так же.
"Мы подвели черту под этим инцидентом и требуем, чтобы Россия сделала то же самое. Любые дальнейшие действия со стороны России будут рассматриваться как эскалация, за ними последуют соответствующие ответные меры", - говорится в заявлении.