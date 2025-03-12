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Торги CFD-контрактами запустили на российском рынке - 12.03.2025, ПРАЙМ
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Торги CFD-контрактами запустили на российском рынке
Торги CFD-контрактами запустили на российском рынке - 12.03.2025, ПРАЙМ
Торги CFD-контрактами запустили на российском рынке
В России начались торги новыми инструментами — контрактами на разницу (CFD), сообщила "Прайм" генеральный директор компании "Альфа-Форекс" Гузель Проценко. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T20:30+0300
2025-03-12T20:30+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. В России начались торги новыми инструментами — контрактами на разницу (CFD), сообщила "Прайм" генеральный директор компании "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.По ее словам, торги стартовали в штатном режиме в 02:00 мск, все системы были заранее протестированы. Новые инструменты автоматически подключили к действующим торговым счетам клиентов.В первый день инвесторы осторожно открывали сделки небольшими объемами. Наибольший интерес, как и ожидалось, вызвало золото. При этом запуск новых инструментов совпал с масштабным падением американского рынка, что отразилось на активности клиентов. Они пока присматриваются к акциям США и задают вопросы, в том числе о порядке начисления дивидендов."Ожидаем, что российские участники рынка проявят наибольший интерес к акциям американских корпораций, например, Apple, NVIDIA, Microsoft, Google и Tesla, к американским фондовым индексам и, конечно, к золоту", — говорит Гузель Проценко.В "Альфа-Форекс" пояснили, что держатели CFD на акции США будут получать дивиденды, а при открытии коротких позиций — наоборот, выплачивать их.Внебиржевой рынок Форекс остается в России популярным инструментом для торговли, особенно в условиях высокой волатильности. Возможность не только покупать, но и продавать CFD на американские акции и индексы позволяет инвесторам зарабатывать как на росте, так и на падении рынка.
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рынки, forex
Рынки, forex
20:30 12.03.2025
 
Торги CFD-контрактами запустили на российском рынке

В России запустили торги CFD — контрактами на разницу

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик
График - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. В России начались торги новыми инструментами — контрактами на разницу (CFD), сообщила "Прайм" генеральный директор компании "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.
По ее словам, торги стартовали в штатном режиме в 02:00 мск, все системы были заранее протестированы. Новые инструменты автоматически подключили к действующим торговым счетам клиентов.
В первый день инвесторы осторожно открывали сделки небольшими объемами. Наибольший интерес, как и ожидалось, вызвало золото. При этом запуск новых инструментов совпал с масштабным падением американского рынка, что отразилось на активности клиентов. Они пока присматриваются к акциям США и задают вопросы, в том числе о порядке начисления дивидендов.
"Ожидаем, что российские участники рынка проявят наибольший интерес к акциям американских корпораций, например, Apple, NVIDIA, Microsoft, Google и Tesla, к американским фондовым индексам и, конечно, к золоту", — говорит Гузель Проценко.
В "Альфа-Форекс" пояснили, что держатели CFD на акции США будут получать дивиденды, а при открытии коротких позиций — наоборот, выплачивать их.
Внебиржевой рынок Форекс остается в России популярным инструментом для торговли, особенно в условиях высокой волатильности. Возможность не только покупать, но и продавать CFD на американские акции и индексы позволяет инвесторам зарабатывать как на росте, так и на падении рынка.
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
Российских инвесторов подпустили ближе к биржам США
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