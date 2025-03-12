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Торги CFD-контрактами запустили на российском рынке

Торги CFD-контрактами запустили на российском рынке - 12.03.2025, ПРАЙМ

Торги CFD-контрактами запустили на российском рынке

В России начались торги новыми инструментами — контрактами на разницу (CFD), сообщила "Прайм" генеральный директор компании "Альфа-Форекс" Гузель Проценко. | 12.03.2025, ПРАЙМ

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рынки

forex

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. В России начались торги новыми инструментами — контрактами на разницу (CFD), сообщила "Прайм" генеральный директор компании "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.По ее словам, торги стартовали в штатном режиме в 02:00 мск, все системы были заранее протестированы. Новые инструменты автоматически подключили к действующим торговым счетам клиентов.В первый день инвесторы осторожно открывали сделки небольшими объемами. Наибольший интерес, как и ожидалось, вызвало золото. При этом запуск новых инструментов совпал с масштабным падением американского рынка, что отразилось на активности клиентов. Они пока присматриваются к акциям США и задают вопросы, в том числе о порядке начисления дивидендов."Ожидаем, что российские участники рынка проявят наибольший интерес к акциям американских корпораций, например, Apple, NVIDIA, Microsoft, Google и Tesla, к американским фондовым индексам и, конечно, к золоту", — говорит Гузель Проценко.В "Альфа-Форекс" пояснили, что держатели CFD на акции США будут получать дивиденды, а при открытии коротких позиций — наоборот, выплачивать их.Внебиржевой рынок Форекс остается в России популярным инструментом для торговли, особенно в условиях высокой волатильности. Возможность не только покупать, но и продавать CFD на американские акции и индексы позволяет инвесторам зарабатывать как на росте, так и на падении рынка.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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