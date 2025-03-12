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Чернышенко: снижение числа детей-сирот - одна из главных задач государства
Чернышенко: снижение числа детей-сирот - одна из главных задач государства - 12.03.2025, ПРАЙМ
Чернышенко: снижение числа детей-сирот - одна из главных задач государства
Снижение числа детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, - это одна из главных задач, стоящих перед государством и обществом, заявил вице-премьер... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T14:26+0300
2025-03-12T14:26+0300
2025-03-12T14:26+0300
дмитрий чернышенко
россия
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ВОЛГОГРАД, 12 мар - ПРАЙМ. Снижение числа детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, - это одна из главных задач, стоящих перед государством и обществом, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В среду в Волгограде проходит окружной форум для южных регионов России "Семья на первом месте: эффективная система профилактики социального сиротства". "Одна из главных задач, которая сегодня стоит перед государством и обществом, - это снижение числа детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. Для этого продолжаем развивать комплексную систему семейной поддержки", - отметил Чернышенко в приветствии участникам форума. По его словам, необходимо поддерживать межведомственное взаимодействие, привлекать к работе по профилактике социального сиротства НКО, общественные организации, фонды, социально ответственный бизнес. "Когда речь идет о судьбе ребенка, формальный подход недопустим", - подчеркнул зампред правительства.
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дмитрий чернышенко, россия
Дмитрий Чернышенко, РОССИЯ
Чернышенко: снижение числа детей-сирот - одна из главных задач государства
Чернышенко назвал снижение числа детей-сирот одной из главных задач государства и общества
ВОЛГОГРАД, 12 мар - ПРАЙМ. Снижение числа детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, - это одна из главных задач, стоящих перед государством и обществом, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
В среду в Волгограде проходит окружной форум для южных регионов России "Семья на первом месте: эффективная система профилактики социального сиротства".
"Одна из главных задач, которая сегодня стоит перед государством и обществом, - это снижение числа детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. Для этого продолжаем развивать комплексную систему семейной поддержки", - отметил Чернышенко в приветствии участникам форума.
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По его словам, необходимо поддерживать межведомственное взаимодействие, привлекать к работе по профилактике социального сиротства НКО, общественные организации, фонды, социально ответственный бизнес.
"Когда речь идет о судьбе ребенка, формальный подход недопустим", - подчеркнул зампред правительства.