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Совет директоров "Новатэка" рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года
Совет директоров "Новатэка" рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года - 12.03.2025, ПРАЙМ
Совет директоров "Новатэка" рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года
Совет директоров "Новатэка" рекомендовал дивиденды по результатам прошлого года в размере 46,65 рубля на акцию и принял решение созвать годовое собрание... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T12:32+0300
2025-03-12T12:32+0300
2025-03-12T12:32+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Совет директоров "Новатэка" рекомендовал дивиденды по результатам прошлого года в размере 46,65 рубля на акцию и принял решение созвать годовое собрание акционеров по этому вопросу 17 апреля в заочной форме, сообщила компания. "Рекомендовать принять следующее решение на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Новатэк": определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО "Новатэк" по результатам 2024 года в размере 46,65 (сорок шесть рублей 65 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2024 года в размере 35,50 (тридцать пять рублей 50 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию)", - говорится в сообщении. "Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое... Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование... Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 17 апреля 2025 года", - сообщила компания. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 24 марта.
https://1prime.ru/20250224/gaz-855188027.html
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рынки, новатэк, дивиденды
Рынки, Новатэк, дивиденды
Совет директоров "Новатэка" рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года
Совет директоров "Новатэка" рекомендовал дивиденды в 46,65 рубля на акцию
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Совет директоров "Новатэка" рекомендовал дивиденды по результатам прошлого года в размере 46,65 рубля на акцию и принял решение созвать годовое собрание акционеров по этому вопросу 17 апреля в заочной форме, сообщила компания.
"Рекомендовать принять следующее решение на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Новатэк": определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО "Новатэк" по результатам 2024 года в размере 46,65 (сорок шесть рублей 65 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2024 года в размере 35,50 (тридцать пять рублей 50 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию)", - говорится в сообщении.
"Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое... Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование... Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 17 апреля 2025 года", - сообщила компания.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 24 марта.
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