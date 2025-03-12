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Российские десантники освободили Часов Яр в ДНР - 12.03.2025, ПРАЙМ
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Российские десантники освободили Часов Яр в ДНР
Российские десантники освободили Часов Яр в ДНР - 12.03.2025, ПРАЙМ
Российские десантники освободили Часов Яр в ДНР
Ивановские и костромские десантники штурмом овладели крупными опорными пунктами ВСУ в районе многоэтажек и промзоне Часова Яра, уничтожили до отделения пехоты... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T05:29+0300
2025-03-12T05:29+0300
россия
общество
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всу
минобороны рф
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Ивановские и костромские десантники штурмом овладели крупными опорными пунктами ВСУ в районе многоэтажек и промзоне Часова Яра, уничтожили до отделения пехоты противника и снайпера, сообщили в Минобороны России. "Штурмовые подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии успешно продолжают боевые действия по освобождению Часова Яра в ДНР. В ходе упорных и продолжительных боев штурмовым подразделениям ВДВ удалось овладеть опорными пунктами ВСУ в районе многоэтажной застройки и промышленной зоны города", - сказали в ведомстве. Штурмовые группы ВДВ под прикрытием огня артиллерии, ударных БПЛА и бронегруппы на боевых машинах десанта с боем зашли на позиции противника, провели зачистку объектов и закрепились. "В ходе боя огнем из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов были уничтожены две пулеметные точки, до отделения пехоты и снайпер ВСУ, а также гексакоптер типа "Баба-яга", пытавшийся осуществить сбросы боеприпасов на штурмующих", - добавили там. Благодаря слаженным действиям, мужеству и героизму российских десантников поставленная задача была выполнена. "Последняя задача - мы брали четырехэтажку, где оккупанты засели. Два пулеметчика, восемь автоматчиков, снайпер. Мы брали его двумя группами. Мы закрепились не только на новом [месте в] пятиэтажке, где тоже штурманули на БМП, заехали, выгрузили флаг на том доме, который мы штурманули. Они просто бегут, сдают позиции и уходят", - рассказал командир штурмовой группы с позывным Зевс.
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40
192
40
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россия, общество , москва, всу, минобороны рф
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, ВСУ, Минобороны РФ
05:29 12.03.2025
 
Российские десантники освободили Часов Яр в ДНР

Минобороны: десантники штурмом овладели опорными пунктами ВСУ в районе Часова Яра

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Ивановские и костромские десантники штурмом овладели крупными опорными пунктами ВСУ в районе многоэтажек и промзоне Часова Яра, уничтожили до отделения пехоты противника и снайпера, сообщили в Минобороны России.
"Штурмовые подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии успешно продолжают боевые действия по освобождению Часова Яра в ДНР. В ходе упорных и продолжительных боев штурмовым подразделениям ВДВ удалось овладеть опорными пунктами ВСУ в районе многоэтажной застройки и промышленной зоны города", - сказали в ведомстве.
Штурмовые группы ВДВ под прикрытием огня артиллерии, ударных БПЛА и бронегруппы на боевых машинах десанта с боем зашли на позиции противника, провели зачистку объектов и закрепились. "В ходе боя огнем из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов были уничтожены две пулеметные точки, до отделения пехоты и снайпер ВСУ, а также гексакоптер типа "Баба-яга", пытавшийся осуществить сбросы боеприпасов на штурмующих", - добавили там.
Благодаря слаженным действиям, мужеству и героизму российских десантников поставленная задача была выполнена.
"Последняя задача - мы брали четырехэтажку, где оккупанты засели. Два пулеметчика, восемь автоматчиков, снайпер. Мы брали его двумя группами. Мы закрепились не только на новом [месте в] пятиэтажке, где тоже штурманули на БМП, заехали, выгрузили флаг на том доме, который мы штурманули. Они просто бегут, сдают позиции и уходят", - рассказал командир штурмовой группы с позывным Зевс.
 
РОССИЯОбществоМОСКВАВСУМинобороны РФ
 
 
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