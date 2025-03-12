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Российские десантники освободили Часов Яр в ДНР

Российские десантники освободили Часов Яр в ДНР - 12.03.2025, ПРАЙМ

Российские десантники освободили Часов Яр в ДНР

Ивановские и костромские десантники штурмом овладели крупными опорными пунктами ВСУ в районе многоэтажек и промзоне Часова Яра, уничтожили до отделения пехоты... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T05:29+0300

2025-03-12T05:29+0300

2025-03-12T05:29+0300

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Ивановские и костромские десантники штурмом овладели крупными опорными пунктами ВСУ в районе многоэтажек и промзоне Часова Яра, уничтожили до отделения пехоты противника и снайпера, сообщили в Минобороны России. "Штурмовые подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии успешно продолжают боевые действия по освобождению Часова Яра в ДНР. В ходе упорных и продолжительных боев штурмовым подразделениям ВДВ удалось овладеть опорными пунктами ВСУ в районе многоэтажной застройки и промышленной зоны города", - сказали в ведомстве. Штурмовые группы ВДВ под прикрытием огня артиллерии, ударных БПЛА и бронегруппы на боевых машинах десанта с боем зашли на позиции противника, провели зачистку объектов и закрепились. "В ходе боя огнем из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов были уничтожены две пулеметные точки, до отделения пехоты и снайпер ВСУ, а также гексакоптер типа "Баба-яга", пытавшийся осуществить сбросы боеприпасов на штурмующих", - добавили там. Благодаря слаженным действиям, мужеству и героизму российских десантников поставленная задача была выполнена. "Последняя задача - мы брали четырехэтажку, где оккупанты засели. Два пулеметчика, восемь автоматчиков, снайпер. Мы брали его двумя группами. Мы закрепились не только на новом [месте в] пятиэтажке, где тоже штурманули на БМП, заехали, выгрузили флаг на том доме, который мы штурманули. Они просто бегут, сдают позиции и уходят", - рассказал командир штурмовой группы с позывным Зевс.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , москва, всу, минобороны рф