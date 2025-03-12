https://1prime.ru/20250312/dodik-855697651.html

Прокуратура БиГ постановила задержать президента РС Додика

Прокуратура БиГ постановила задержать президента РС Додика - 12.03.2025, ПРАЙМ

Прокуратура БиГ постановила задержать президента РС Додика

Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) предписала Агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика, а... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T11:23+0300

2025-03-12T11:23+0300

2025-03-12T11:23+0300

политика

республика сербская

милорад додик

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БЕЛГРАД, 12 мар - ПРАЙМ. Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) предписала Агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика, а также ее премьера Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича, передает Радио и телевидение Республики Сербской (РТРС). "Не предусмотренная конституцией прокуратура БиГ запросила помощь SIPA, чья деятельность запрещена на территории Республики Сербской, в задержании президента Додика, премьера Вишковича и спикера Стевандича. Постановление подписал прокурор Чазим Хасанспахич, который вменяет им "нападение на конституционный порядок", - предает телеканал со ссылкой на SIPA. Президент РС БиГ 7 марта предложил сотрудникам не признаваемых официальной Баня-Лукой суда, прокуратуры БиГ и Агентства по расследованиям и защите (SIPA) перейти на работу в структуры Республики Сербской. Перед тем Додик подписал указы о вступлении в силу принятых 28 февраля Народной скупщиной (парламентом) законов об особом реестре НКО, о запрете работы в республике не предусмотренных конституцией БиГ общих суда, прокуратуры и агентства по расследованиям и защите (SIPA). МВД РС БиГ также призвало сотрудников SIPA обратиться для перехода на работу в ближайшее отделение полиции. Лидер боснийских сербов ранее получил вызов в прокуратуру в Сараево по подозрению в нарушении конституционного порядка БиГ, такие же вызовы, по его словам, получили глава правительства РС БиГ Радован Вишкович и председатель парламента РС Ненад Стевандич. По словам лидера боснийских сербов, акты прокуратуры БиГ недействительны на территории Республики Сербской. Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от бошняков (славян-мусульман) Денис Бечирович и главы двух палат Парламентской ассамблеи БиГ Денис Звиздич и Кемал Адемович обжаловали подписанные президентом РС БиГ указы о вступлении в силу принятых 28 февраля Народной скупщиной (парламентом) законов об особом реестре НКО, о запрете работы в республике не предусмотренных конституцией БиГ общих суда, прокуратуры и агентства SIPA, а также призвали ЕС увеличить и распределить резервы европейской миссии EUFOR.

https://1prime.ru/20250308/briks-855593382.html

республика сербская

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республика сербская, милорад додик