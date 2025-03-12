https://1prime.ru/20250312/dollar-855692489.html

Доллар растет к евро и иене перед выходом статистики по экономике США

Доллар растет к евро и иене перед выходом статистики по экономике США - 12.03.2025, ПРАЙМ

Доллар растет к евро и иене перед выходом статистики по экономике США

Стоимость доллара растет по отношению к евро и иене в среду утром в преддверии выхода данных по бюджету США и инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов. | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T08:49+0300

2025-03-12T08:49+0300

2025-03-12T08:49+0300

экономика

рынки

доллар сша

евро

иена

курсы валют

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159709_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cddd29ac4ad17489d68c6eff65e87bf5.jpg

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к евро и иене в среду утром в преддверии выхода данных по бюджету США и инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.36 мск курс евро к доллару снижался до 1,0898 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0919 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 148,18 иены с 147,78 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,18%, до 103,59 пункта. Внимание инвесторов в среду сосредоточено на макроэкономических показателях США. Так, в этот день выйдут данные о инфляции. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция в стране по итогам февраля замедлилась до 2,9% с 3% месяцем ранее Также ожидается, что минфин США опубликует данные о бюджете страны. Аналитики предполагают, что дефицит бюджета США в феврале подскочил до 303,2 миллиарда долларов с 128,6 миллиарда месяцем ранее.

https://1prime.ru/20250311/valyuta-855680433.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, доллар сша, евро, иена, курсы валют