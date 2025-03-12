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Доллар растет к евро и иене перед выходом статистики по экономике США - 12.03.2025, ПРАЙМ
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Доллар растет к евро и иене перед выходом статистики по экономике США
Доллар растет к евро и иене перед выходом статистики по экономике США - 12.03.2025, ПРАЙМ
Доллар растет к евро и иене перед выходом статистики по экономике США
Стоимость доллара растет по отношению к евро и иене в среду утром в преддверии выхода данных по бюджету США и инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T08:49+0300
2025-03-12T08:49+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к евро и иене в среду утром в преддверии выхода данных по бюджету США и инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.36 мск курс евро к доллару снижался до 1,0898 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0919 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 148,18 иены с 147,78 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,18%, до 103,59 пункта. Внимание инвесторов в среду сосредоточено на макроэкономических показателях США. Так, в этот день выйдут данные о инфляции. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция в стране по итогам февраля замедлилась до 2,9% с 3% месяцем ранее Также ожидается, что минфин США опубликует данные о бюджете страны. Аналитики предполагают, что дефицит бюджета США в феврале подскочил до 303,2 миллиарда долларов с 128,6 миллиарда месяцем ранее.
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рынки, доллар сша, евро, иена, курсы валют
Экономика, Рынки, Доллар США, евро, иена, Курсы валют
08:49 12.03.2025
 
Доллар растет к евро и иене перед выходом статистики по экономике США

Стоимость доллара к евро и иене растет в преддверии выхода данных по бюджету США

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к евро и иене в среду утром в преддверии выхода данных по бюджету США и инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.36 мск курс евро к доллару снижался до 1,0898 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0919 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 148,18 иены с 147,78 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,18%, до 103,59 пункта.
Внимание инвесторов в среду сосредоточено на макроэкономических показателях США. Так, в этот день выйдут данные о инфляции. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция в стране по итогам февраля замедлилась до 2,9% с 3% месяцем ранее
Также ожидается, что минфин США опубликует данные о бюджете страны. Аналитики предполагают, что дефицит бюджета США в феврале подскочил до 303,2 миллиарда долларов с 128,6 миллиарда месяцем ранее.
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