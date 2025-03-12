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Стоимость доллара к мировым валютам поднимается в среду

Стоимость доллара к мировым валютам поднимается в среду - 12.03.2025, ПРАЙМ

Стоимость доллара к мировым валютам поднимается в среду

Стоимость доллара к мировым валютам поднимается в среду днем в ожидании статистики из США, свидетельствуют данные торгов. | 12.03.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам поднимается в среду днем в ожидании статистики из США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.45 мск курс евро к доллару снижался до 1,0915 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0919 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 148,42 иены со 147,78 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,12%, до 103,52 пункта. Позднее в среду будет опубликована статистика о потребительских ценах в США. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция в стране в феврале замедлилась до 2,9% с 3% месяцем ранее. Также в среду будут обнародованы данные о бюджете США. Согласно прогнозу экспертов, дефицит бюджета страны в феврале подскочил до 303,2 миллиарда долларов со 128,6 миллиарда месяцем ранее.

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