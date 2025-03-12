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Стоимость доллара к мировым валютам поднимается в среду - 12.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250312/dollar-855698577.html
Стоимость доллара к мировым валютам поднимается в среду
Стоимость доллара к мировым валютам поднимается в среду - 12.03.2025, ПРАЙМ
Стоимость доллара к мировым валютам поднимается в среду
Стоимость доллара к мировым валютам поднимается в среду днем в ожидании статистики из США, свидетельствуют данные торгов. | 12.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам поднимается в среду днем в ожидании статистики из США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.45 мск курс евро к доллару снижался до 1,0915 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0919 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 148,42 иены со 147,78 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,12%, до 103,52 пункта. Позднее в среду будет опубликована статистика о потребительских ценах в США. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция в стране в феврале замедлилась до 2,9% с 3% месяцем ранее. Также в среду будут обнародованы данные о бюджете США. Согласно прогнозу экспертов, дефицит бюджета страны в феврале подскочил до 303,2 миллиарда долларов со 128,6 миллиарда месяцем ранее.
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сша, рынки, курсы валют, доллар сша, евро, иена
Экономика, США, Рынки, курсы валют, Доллар США, евро, иена
11:53 12.03.2025
 
Стоимость доллара к мировым валютам поднимается в среду

Стоимость доллара к мировым валютам растет в ожидании статистики из США

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам поднимается в среду днем в ожидании статистики из США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.45 мск курс евро к доллару снижался до 1,0915 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0919 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 148,42 иены со 147,78 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,12%, до 103,52 пункта.
Позднее в среду будет опубликована статистика о потребительских ценах в США. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция в стране в феврале замедлилась до 2,9% с 3% месяцем ранее.
Также в среду будут обнародованы данные о бюджете США. Согласно прогнозу экспертов, дефицит бюджета страны в феврале подскочил до 303,2 миллиарда долларов со 128,6 миллиарда месяцем ранее.
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
Доллар растет к евро и иене перед выходом статистики по экономике США
08:49
 
ЭкономикаСШАРынкикурсы валютДоллар СШАевроиена
 
 
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