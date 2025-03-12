https://1prime.ru/20250312/dollar-855698577.html
Стоимость доллара к мировым валютам поднимается в среду
Стоимость доллара к мировым валютам поднимается в среду - 12.03.2025, ПРАЙМ
Стоимость доллара к мировым валютам поднимается в среду
Стоимость доллара к мировым валютам поднимается в среду днем в ожидании статистики из США, свидетельствуют данные торгов. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T11:53+0300
2025-03-12T11:53+0300
2025-03-12T11:53+0300
экономика
сша
рынки
курсы валют
доллар сша
евро
иена
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4e9476df579a69237094874b9a6917a3.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам поднимается в среду днем в ожидании статистики из США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.45 мск курс евро к доллару снижался до 1,0915 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0919 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 148,42 иены со 147,78 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,12%, до 103,52 пункта. Позднее в среду будет опубликована статистика о потребительских ценах в США. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция в стране в феврале замедлилась до 2,9% с 3% месяцем ранее. Также в среду будут обнародованы данные о бюджете США. Согласно прогнозу экспертов, дефицит бюджета страны в феврале подскочил до 303,2 миллиарда долларов со 128,6 миллиарда месяцем ранее.
https://1prime.ru/20250312/dollar-855692489.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf740b50b8a467600e6c649db37666c9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, рынки, курсы валют, доллар сша, евро, иена
Экономика, США, Рынки, курсы валют, Доллар США, евро, иена
Стоимость доллара к мировым валютам поднимается в среду
Стоимость доллара к мировым валютам растет в ожидании статистики из США
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам поднимается в среду днем в ожидании статистики из США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.45 мск курс евро к доллару снижался до 1,0915 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0919 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 148,42 иены со 147,78 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,12%, до 103,52 пункта.
Позднее в среду будет опубликована статистика о потребительских ценах в США. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция в стране в феврале замедлилась до 2,9% с 3% месяцем ранее.
Также в среду будут обнародованы данные о бюджете США. Согласно прогнозу экспертов, дефицит бюджета страны в феврале подскочил до 303,2 миллиарда долларов со 128,6 миллиарда месяцем ранее.
Доллар растет к евро и иене перед выходом статистики по экономике США