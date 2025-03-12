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Доллар ускорил рост к евро после выхода данных о замедлении инфляции в США

Доллар ускорил рост к евро после выхода данных о замедлении инфляции в США - 12.03.2025, ПРАЙМ

Доллар ускорил рост к евро после выхода данных о замедлении инфляции в США

Стоимость доллара немного ускорила рост по отношению к евро после публикации статистики о потребительских ценах в США, которые в феврале снизились сильнее... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T17:31+0300

2025-03-12T17:31+0300

2025-03-12T17:31+0300

экономика

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара немного ускорила рост по отношению к евро после публикации статистики о потребительских ценах в США, которые в феврале снизились сильнее ожиданий, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.22 мск курс евро к доллару снижается до 1,0886 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0919 доллара за евро. До выхода статистики евро дешевел до 1,0895 евро. Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 148,64 иены со 147,78 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,31%, до 103,72 пункта. Годовая инфляция в США по итогам февраля замедлилась до 2,8% с 3% месяцем ранее, в то время как аналитики прогнозировали ее на уровне 2,9%. Месячная инфляция также оказалась ниже ожиданий и составила 0,2%. Статистика влияет на направление кредитно-денежной политики Федеральной резервной системы США. Очередное заседание регулятора пройдет на следующей неделе, рынки закладывают сохранение учетной ставки на уровне 4,25-4,5%.

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сша, рынки, доллар сша, евро, инфляция в сша