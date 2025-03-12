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Юрист объяснил, кого могут наказать за заготовку дров в лесу

Юрист объяснил, кого могут наказать за заготовку дров в лесу - 12.03.2025, ПРАЙМ

Юрист объяснил, кого могут наказать за заготовку дров в лесу

Собирать валежник в лесу можно, однако нужно четко понимать, какое именно дерево таковым является и соблюдать установленный порядок сбора, рассказал агентству... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T02:02+0300

2025-03-12T02:02+0300

2025-03-12T02:02+0300

дрова

дмитрий безделин

европейская юридическая служба

минприроды

общество

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Собирать валежник в лесу можно, однако нужно четко понимать, какое именно дерево таковым является и соблюдать установленный порядок сбора, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин.К валежнику относятся лежащие на земле остатки стволов деревьев и сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, и /или образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале. Это прописано в ст. 32 Лесного Кодекса РФ и п. 17 Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, утвержденных приказом Минприроды России от 28.07.2020 N 496.Cобирать их можно бесплатно и свободно при условии соблюдения правил субъекта РФ (они ограничивают места сбора и его способы). Ответственность может наступить лишь при нарушении этих правил по ч. 3 ст. 8.25 КоАП РФ (для граждан - штраф до 500 рублей).При определении валежника самое главное - признаки естественного “умирания” дерева. Это могут быть опавшие листья и хвоя, изменение цвета древесины, прекращение движения сока по стволу. Дерево должно лежать на земле и не иметь никаких признаков спиливания или срубания.Сухостойные, поваленные ветром или снегом деревья в полном смысле мертвой древесиной не являются, следовательно, не могут считаться валежником. Их незаконная вырубка и сбор грозят штрафом по статье 8.28 КоАП или даже статье 260 УК РФ. В этом случае объективная сторона правонарушения (преступления) заключается не в сборе валежника, а в незаконной рубке зеленых насаждений или краже древесины.“Нарушителям-физлицам грозит штраф до 5 тысяч рублей с конфискацией незаконно изготовленных природных ресурсов и техники, которой для этого пользовались. Если речь идет о крупном и особо крупном ущербе, за который грозит лишение свободы сроком до семи лет и штраф до 500 тысяч рублей”, - заключил Безделин.

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дрова, дмитрий безделин, европейская юридическая служба, минприроды, общество