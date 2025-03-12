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Эксперт объяснила, почему российским компаниям невыгодно строить заводы - 12.03.2025, ПРАЙМ
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Эксперт объяснила, почему российским компаниям невыгодно строить заводы
Эксперт объяснила, почему российским компаниям невыгодно строить заводы - 12.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт объяснила, почему российским компаниям невыгодно строить заводы
Российским компаниям невыгодно полностью импортозамещать производство источников бесперебойного питания (ИБП), строя собственные заводы, одной из причин... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T07:55+0300
2025-03-12T07:55+0300
бизнес
экономика
россия
москва
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Российским компаниям невыгодно полностью импортозамещать производство источников бесперебойного питания (ИБП), строя собственные заводы, одной из причин является низкий спрос на предприятия в случае снятия санкций, рассказала РИА Новости директор по развитию бизнеса компании-производителя ИБП Ippon Кристина Вишневецкая. По ее словам, сейчас многие отечественные компании проявляют осторожность и выбирают стратегию минимизации рисков, ограничиваясь вложениями в крупноузловую сборку ИБП. "Еще один большой вопрос, связанный с целесообразностью вложений в локальное производство ИБП, – ситуация с санкциями. Когда они будут сняты, и крупные международные компании вернутся в Россию, собственные заводы по производству ИБП могут оказаться невостребованными", - сообщила Вишневецкая, добавив, что масштабы убытков российских компаний при таком сценарии могут быть очень серьезными. Среди других препятствий для полного импортозамещения ИБП она также выделила маленькое число заводов, способных производить современные технологии. "Это создает значительные препятствия для развития отрасли", - считает Вишневецкая. Так, продукция, которая создается на старых советских производствах, часто не соответствует требованиям рынка, поскольку основная масса выпускаемых ими устройств - на постоянном токе, а современная инфраструктура требует более совершенных решений - на переменном. Кроме того, создание новых заводов требует значительных финансовых вложений. И это при том, что рентабельность инвестиций в такие проекты сложно окупаема и в целом сложно прогнозируема, пояснила она.
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бизнес, россия, москва
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА
07:55 12.03.2025
 
Эксперт объяснила, почему российским компаниям невыгодно строить заводы

Ippon: российским компаниям невыгодно полностью импортозамещать производство ИБП

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Российским компаниям невыгодно полностью импортозамещать производство источников бесперебойного питания (ИБП), строя собственные заводы, одной из причин является низкий спрос на предприятия в случае снятия санкций, рассказала РИА Новости директор по развитию бизнеса компании-производителя ИБП Ippon Кристина Вишневецкая.
По ее словам, сейчас многие отечественные компании проявляют осторожность и выбирают стратегию минимизации рисков, ограничиваясь вложениями в крупноузловую сборку ИБП.
"Еще один большой вопрос, связанный с целесообразностью вложений в локальное производство ИБП, – ситуация с санкциями. Когда они будут сняты, и крупные международные компании вернутся в Россию, собственные заводы по производству ИБП могут оказаться невостребованными", - сообщила Вишневецкая, добавив, что масштабы убытков российских компаний при таком сценарии могут быть очень серьезными.
Среди других препятствий для полного импортозамещения ИБП она также выделила маленькое число заводов, способных производить современные технологии. "Это создает значительные препятствия для развития отрасли", - считает Вишневецкая.
Так, продукция, которая создается на старых советских производствах, часто не соответствует требованиям рынка, поскольку основная масса выпускаемых ими устройств - на постоянном токе, а современная инфраструктура требует более совершенных решений - на переменном.
Кроме того, создание новых заводов требует значительных финансовых вложений. И это при том, что рентабельность инвестиций в такие проекты сложно окупаема и в целом сложно прогнозируема, пояснила она.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
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