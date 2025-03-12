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Эксперты выяснили, почему мужчины стали чаще запрашивать микрозаймы - 12.03.2025, ПРАЙМ
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Эксперты выяснили, почему мужчины стали чаще запрашивать микрозаймы
Эксперты выяснили, почему мужчины стали чаще запрашивать микрозаймы - 12.03.2025, ПРАЙМ
Эксперты выяснили, почему мужчины стали чаще запрашивать микрозаймы
Мужчины с приближением 8 марта стали запрашивать заметно больше микрозаймов относительно среднемесячных февральских значений, тогда как женщины не выказывали... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T07:00+0300
2025-03-12T07:00+0300
общество
москва
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Мужчины с приближением 8 марта стали запрашивать заметно больше микрозаймов относительно среднемесячных февральских значений, тогда как женщины не выказывали повышенного спроса перед 23 февраля, выяснили для РИА Новости аналитики сервиса "Робот Займер". "Оказалось, что перед 8 марта мужчины стали заметно чаще оставлять заявки на займы. Наибольшее число заявок было зафиксировано непосредственно 8 марта (рост на 27,9% по сравнению со среднемесячным показателем) и 7 марта (+23,8%). В предпраздничные 5 и 6 марта рост был более умеренным - 10,2% и 4,1% соответственно", - говорится в исследовании. Отмечается, что увеличение спроса на займы среди мужчин привело и к росту их доли в общей массе заявителей. Так, 8 марта на заявки от мужчин пришлось 65% от общего числа, 7 марта - 62,1%. Обычно заявки от мужчин составляют в компании 59%, сообщается в исследовании. При этом выросли также запрашиваемые мужчинами суммы в преддверии праздника: на 4,3% 8 марта, составив 19,6 тысяч рублей, и на 3,2% - 6 и 7 марта, до 19,4 тысячи. При этом аналитики отмечают, что перед 23 февраля роста числа заявок на микрозаймы от женщин не наблюдалось. Половой состав заявителей в дни с 20 по 23 февраля также не менялся, и запрашиваемые женщинами суммы находились на обычном уровне. Аналитики сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" исследовали спрос мужчин на микрозаймы в начале марта, а также женщин перед 23 февраля. Для этого в компании изучили более 100 тысяч заявок на займы.
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общество , москва
Общество , МОСКВА
07:00 12.03.2025
 
Эксперты выяснили, почему мужчины стали чаще запрашивать микрозаймы

"Робот Займер": мужчины стали чаще запрашивать микрозаймы перед 8 марта

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Мужчины с приближением 8 марта стали запрашивать заметно больше микрозаймов относительно среднемесячных февральских значений, тогда как женщины не выказывали повышенного спроса перед 23 февраля, выяснили для РИА Новости аналитики сервиса "Робот Займер".
"Оказалось, что перед 8 марта мужчины стали заметно чаще оставлять заявки на займы. Наибольшее число заявок было зафиксировано непосредственно 8 марта (рост на 27,9% по сравнению со среднемесячным показателем) и 7 марта (+23,8%). В предпраздничные 5 и 6 марта рост был более умеренным - 10,2% и 4,1% соответственно", - говорится в исследовании.
Отмечается, что увеличение спроса на займы среди мужчин привело и к росту их доли в общей массе заявителей. Так, 8 марта на заявки от мужчин пришлось 65% от общего числа, 7 марта - 62,1%. Обычно заявки от мужчин составляют в компании 59%, сообщается в исследовании. При этом выросли также запрашиваемые мужчинами суммы в преддверии праздника: на 4,3% 8 марта, составив 19,6 тысяч рублей, и на 3,2% - 6 и 7 марта, до 19,4 тысячи.
При этом аналитики отмечают, что перед 23 февраля роста числа заявок на микрозаймы от женщин не наблюдалось. Половой состав заявителей в дни с 20 по 23 февраля также не менялся, и запрашиваемые женщинами суммы находились на обычном уровне.
Аналитики сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" исследовали спрос мужчин на микрозаймы в начале марта, а также женщин перед 23 февраля. Для этого в компании изучили более 100 тысяч заявок на займы.
 
ОбществоМОСКВА
 
 
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