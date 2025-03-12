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Эксперты рассказали о спросе россиян на майские праздники

Эксперты рассказали о спросе россиян на майские праздники - 12.03.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали о спросе россиян на майские праздники

Спрос туристов из России на путешествия во Вьетнам и в Таиланд на майские праздники в разы превышает показатели аналогичного периода прошлого года,... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T07:37+0300

2025-03-12T07:37+0300

2025-03-12T07:37+0300

туризм

бизнес

россия

вьетнам

таиланд

москва

anex

"слетать.ру"

интурист

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Спрос туристов из России на путешествия во Вьетнам и в Таиланд на майские праздники в разы превышает показатели аналогичного периода прошлого года, положительная динамика объясняется увеличением числа полетных программ в эти страны, рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли. "В данный момент Вьетнам уже входит у "Интуриста" в топ-5 массовых выездных направлений. Рост составил в несколько раз с низкой базы по сравнению с прошлым годом. Рост популярности Нячанга объясняется появлением прямой регулярной и чартерной перевозок в ассортименте туроператора", - прокомментировали спрос на майские праздники в пресс-службе туроператора, уточнив, что в день от россиян приходят сотни заявок на туры во Вьетнам на весь сезон. О том, что рост спроса во Вьетнам в первую очередь обусловлен чартерной программой и прямыми рейсами, подтвердили и в туроператоре Anex. "Вьетнам всегда был востребован у российских туристов. Они ждали это направление и с удовольствием его бронируют", - сообщили в пресс-службе компании. О кратном росте спроса на путевки во Вьетнам агентству рассказала и руководитель международных проектов "Слетать.ру", управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина. "Годом ранее уровень спроса на туры во Вьетнам с заездами на майские праздники находился на уровне единичных заявок. Сейчас фиксируется значительное увеличение спроса. Однако значения уровня спроса еще далеки от значений по Таиланду", - отметила она. По данным "Слетать.ру", спрос на туры в Таиланд с заездами на майские праздники в этом году в 1,8 раза превышает аналогичные показатели прошлого года. "Один из факторов, благоприятно влияющих на популярность направления, – наличие прямого перелета. Сейчас в Таиланд полетная программа значительно шире, чем во Вьетнам. Однако концепция отдыха у этих направлений действительно схожа", - добавила Воронина. Рост интереса к Таиланду зафиксировали и в Anex. "Таиланд по сравнению с прошлым годом на майские праздники показал рост по сравнению с прошлым годом. Из наиболее популярных курортов можем выделить Пхукет, Паттайю и Кхао Лак. Бронирование майских праздников еще идет, поэтому данные могут немного измениться", - рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора. СРЕДНИЙ ЧЕК В ТАИЛАНД СНИЖАЕТСЯ Руководитель международных проектов "Слетать.ру" сообщила агентству, что средний чек на туры в Таиланд за год снизился на 26,7%, до 174,5 тысячи рублей. При этом по данным сервиса, средняя продолжительность отдыха не изменилась и составляет 11 ночей. Тогда как глубина бронирования увеличилась на 5,4%, до 2,5 месяца. О снижении среднего чека в Таиланд рассказали и в Anex. "Средний чек в Таиланд чуть снизился, как и средняя продолжительность тура, которая в прошлом году составляла 12 дней, а в этом 10, но это связано в том числе и с полетной программой", - указали в компании. При этом, по данным "Слетать.ру", средний чек на туры во Вьетнам на текущий момент составляет 134,6 тысячи рублей, а средняя продолжительность отдыха - 10 ночей, глубина бронирования – 2,5 месяца. В Anex уточнили, что наиболее популярный у россиян курорт во Вьетнаме - Нячанг. "Здесь большое количество отелей на любой вкус. Пляжи на курорте преимущественно городские. У крупных курортных отелей своя зона на пляже с оборудованием. В большинстве отелей во Вьетнаме вход в воду пологий, песчаный", - отметили в туроператоре.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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туризм, бизнес, россия, вьетнам, таиланд, москва, anex, "слетать.ру", интурист