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Европарламент назвал Россию "главной угрозой для ЕС" - 12.03.2025, ПРАЙМ
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Европарламент назвал Россию "главной угрозой для ЕС"
Европарламент назвал Россию "главной угрозой для ЕС" - 12.03.2025, ПРАЙМ
Европарламент назвал Россию "главной угрозой для ЕС"
Депутаты Европейского парламента в среду приняли необязательную к исполнению резолюцию, где назвали Россию "главной угрозой для ЕС", а также заявили об... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T18:49+0300
2025-03-12T18:49+0300
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дональд трамп
ес
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БРЮССЕЛЬ, 12 мар - ПРАЙМ. Депутаты Европейского парламента в среду приняли необязательную к исполнению резолюцию, где назвали Россию "главной угрозой для ЕС", а также заявили об опасениях в связи с политикой администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. "Россия, поддерживаемая своими союзниками - Белоруссией, Китаем, КНДР и Ираном, (представляет) самую значимую прямую и косвенную угрозу для Евросоюза", - утверждается в документе.Также депутаты раскритиковали политику администрации Трампа, которая "усиливает опасения относительно будущей позиции США по России, НАТО, европейской безопасности, а также решительно осудили американские угрозы относительно Гренландии". В СМИ, в заявлениях политиков в институтах и странах ЕС в последнее время все больше звучат призывы в несколько раз нарастить затраты на военные нужды из-за якобы угрозы всему ЕС со стороны Москвы. При этом всплеск антироссийских настроений объясняется, в частности, изменившейся политикой администрации США при Трампе, при котором возобновился диалог Москвы и Вашингтона на разных уровнях. В последние годы Россия заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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сша, дональд трамп, ес, европарламент
США, Дональд Трамп, ЕС, Европарламент
18:49 12.03.2025
 
Европарламент назвал Россию "главной угрозой для ЕС"

Европарламент в принятой резолюции назвал Россию "главной угрозой для ЕС"

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 12 мар - ПРАЙМ. Депутаты Европейского парламента в среду приняли необязательную к исполнению резолюцию, где назвали Россию "главной угрозой для ЕС", а также заявили об опасениях в связи с политикой администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
"Россия, поддерживаемая своими союзниками - Белоруссией, Китаем, КНДР и Ираном, (представляет) самую значимую прямую и косвенную угрозу для Евросоюза", - утверждается в документе.
Также депутаты раскритиковали политику администрации Трампа, которая "усиливает опасения относительно будущей позиции США по России, НАТО, европейской безопасности, а также решительно осудили американские угрозы относительно Гренландии".
Москва - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
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В СМИ, в заявлениях политиков в институтах и странах ЕС в последнее время все больше звучат призывы в несколько раз нарастить затраты на военные нужды из-за якобы угрозы всему ЕС со стороны Москвы. При этом всплеск антироссийских настроений объясняется, в частности, изменившейся политикой администрации США при Трампе, при котором возобновился диалог Москвы и Вашингтона на разных уровнях.
В последние годы Россия заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
 
СШАДональд ТрампЕСЕвропарламент
 
 
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