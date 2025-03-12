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Поступления налогов в консолидированные бюджеты новых регионов растут - 12.03.2025, ПРАЙМ
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Поступления налогов в консолидированные бюджеты новых регионов растут
Поступления налогов в консолидированные бюджеты новых регионов растут - 12.03.2025, ПРАЙМ
Поступления налогов в консолидированные бюджеты новых регионов растут
Поступления налогов в консолидированные бюджеты новых регионов РФ в 2024 году составили более 183 миллиардов рублей, вдвое превысив показатели 2023 года,... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T15:19+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Поступления налогов в консолидированные бюджеты новых регионов РФ в 2024 году составили более 183 миллиардов рублей, вдвое превысив показатели 2023 года, сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС) в своем Telegram-канале. "Поступления налогов в консолидированные бюджеты новых регионов выросли в два раза. Более 183 млрд рублей налогов поступило в консолидированные бюджеты новых регионов за 2024 год. По сравнению с 2023 годом показатели выросли", - говорится в сообщении. "В частности, Донецкая Народная республика – 86,6 млрд рублей (рост в 1,9 раза), Луганская Народная республика – 59,5 млрд рублей (рост в 1,9 раза), Запорожская область – 23,5 млрд рублей (рост в 2,6 раза), Херсонская область – 13,5 млрд рублей (рост в 2,6 раза)", - перечисляет ФНС. По информации налоговой службы, основную долю поступлений составляет НДФЛ – 73,5 миллиарда рублей с ростом в 1,4 раза. Также на 10% увеличилась доля поступлений от коммерческого сектора по сравнению с предприятиями государственного сектора. "Рост поступлений по упрощенной системе налогообложения отмечен в два раза, по налогу на профессиональный доход – в три раза. Общее количество представителей бизнеса, применяющих эти специальные налоговые режимы, увеличилось на 35% и составило 140 тысяч", - добавили в ФНС. Кроме того, в новых регионах продолжается работа по противодействию нелегальной занятости, указывает ведомство. Так, за 2024 год численность официально трудоустроенного населения увеличилась на 80 тысяч человек и сейчас составляет более 779 тысяч человек, а средняя заработная плата сотрудников организаций увеличилась на 57%.
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россия, новые регионы рф
Налоги, РОССИЯ, новые регионы РФ
15:19 12.03.2025
 
Поступления налогов в консолидированные бюджеты новых регионов растут

ФНС отмечает рост поступлений налогов в консолидированные бюджеты новых регионов РФ

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭмблема ФНС
Эмблема ФНС - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Поступления налогов в консолидированные бюджеты новых регионов РФ в 2024 году составили более 183 миллиардов рублей, вдвое превысив показатели 2023 года, сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС) в своем Telegram-канале.
"Поступления налогов в консолидированные бюджеты новых регионов выросли в два раза. Более 183 млрд рублей налогов поступило в консолидированные бюджеты новых регионов за 2024 год. По сравнению с 2023 годом показатели выросли", - говорится в сообщении.
"В частности, Донецкая Народная республика – 86,6 млрд рублей (рост в 1,9 раза), Луганская Народная республика – 59,5 млрд рублей (рост в 1,9 раза), Запорожская область – 23,5 млрд рублей (рост в 2,6 раза), Херсонская область – 13,5 млрд рублей (рост в 2,6 раза)", - перечисляет ФНС.
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По информации налоговой службы, основную долю поступлений составляет НДФЛ – 73,5 миллиарда рублей с ростом в 1,4 раза. Также на 10% увеличилась доля поступлений от коммерческого сектора по сравнению с предприятиями государственного сектора.
"Рост поступлений по упрощенной системе налогообложения отмечен в два раза, по налогу на профессиональный доход – в три раза. Общее количество представителей бизнеса, применяющих эти специальные налоговые режимы, увеличилось на 35% и составило 140 тысяч", - добавили в ФНС.
Кроме того, в новых регионах продолжается работа по противодействию нелегальной занятости, указывает ведомство. Так, за 2024 год численность официально трудоустроенного населения увеличилась на 80 тысяч человек и сейчас составляет более 779 тысяч человек, а средняя заработная плата сотрудников организаций увеличилась на 57%.
 
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