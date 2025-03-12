https://1prime.ru/20250312/frantsiya-855707459.html

Во Франции назвали "заманчивым" изъятие российских активов

Во Франции назвали "заманчивым" изъятие российских активов - 12.03.2025, ПРАЙМ

Во Франции назвали "заманчивым" изъятие российских активов

Изъятие замороженных активов РФ - это "заманчивая" идея, но это противоречит международному праву и сопряжено с рисками, французский президент Эммануэль Макрон... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T14:44+0300

2025-03-12T14:44+0300

2025-03-12T14:44+0300

экономика

замороженные российские активы

франция

эммануэль макрон

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МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Изъятие замороженных активов РФ - это "заманчивая" идея, но это противоречит международному праву и сопряжено с рисками, французский президент Эммануэль Макрон дал поручение министерству финансов тщательно изучить последствия такого возможного решения, сообщила официальный представитель правительства Софи Прима. По ее словам, нижняя палата парламента - Национальное собрание в среду рассмотрит проект резолюции, предусматривающей увеличение помощи Украине, которая, в частности, предполагает изъятие замороженных активов РФ. Макрон ранее заявлял, что изъять замороженные на Западе активы невозможно, поскольку этот шаг противоречит международному праву. Прима пояснила, что сейчас позиция правительства заключается в том, что вопрос изъятия активов не стоит, но Макрон и премьер-министр Франсуа Байру дали поручение главе минфина Эрику Ломбару более глубоко изучить последствия такого решения. Она добавила, что такое предложение очень заманчиво для стран. "У нас здесь 230 миллиардов", - сказала она в эфире Sud Radio. Как добавила представитель, власти Франции опасаются "системных эффектов" для экономики, поскольку в республике и других европейских странах хранятся активы различных государств. "Что могут подумать эти страны, если мы изымем российские активы вопреки международному праву?", - отметила она. Ранее министр-делегат по делам Европы при французском МИД Бенжамен Аддад заявил, что "изъятие активов РФ – один из рычагов давления ЕС на Россию", а евродепутат от Франции Рафаэль Глюксман призвал Евросоюз "конфисковать 209 миллиардов российских активов, чтобы направить их на помощь Украине". После начала СВО на Украине ЕС и страны "семерки" заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД России не раз называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что Евросоюз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы РФ. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://1prime.ru/20250303/aktivy-855412091.html

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замороженные российские активы, франция, эммануэль макрон