https://1prime.ru/20250312/frantsiya-855707459.html
Во Франции назвали "заманчивым" изъятие российских активов
Во Франции назвали "заманчивым" изъятие российских активов - 12.03.2025, ПРАЙМ
Во Франции назвали "заманчивым" изъятие российских активов
Изъятие замороженных активов РФ - это "заманчивая" идея, но это противоречит международному праву и сопряжено с рисками, французский президент Эммануэль Макрон... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T14:44+0300
2025-03-12T14:44+0300
2025-03-12T14:44+0300
экономика
замороженные российские активы
франция
эммануэль макрон
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МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Изъятие замороженных активов РФ - это "заманчивая" идея, но это противоречит международному праву и сопряжено с рисками, французский президент Эммануэль Макрон дал поручение министерству финансов тщательно изучить последствия такого возможного решения, сообщила официальный представитель правительства Софи Прима. По ее словам, нижняя палата парламента - Национальное собрание в среду рассмотрит проект резолюции, предусматривающей увеличение помощи Украине, которая, в частности, предполагает изъятие замороженных активов РФ. Макрон ранее заявлял, что изъять замороженные на Западе активы невозможно, поскольку этот шаг противоречит международному праву. Прима пояснила, что сейчас позиция правительства заключается в том, что вопрос изъятия активов не стоит, но Макрон и премьер-министр Франсуа Байру дали поручение главе минфина Эрику Ломбару более глубоко изучить последствия такого решения. Она добавила, что такое предложение очень заманчиво для стран. "У нас здесь 230 миллиардов", - сказала она в эфире Sud Radio. Как добавила представитель, власти Франции опасаются "системных эффектов" для экономики, поскольку в республике и других европейских странах хранятся активы различных государств. "Что могут подумать эти страны, если мы изымем российские активы вопреки международному праву?", - отметила она. Ранее министр-делегат по делам Европы при французском МИД Бенжамен Аддад заявил, что "изъятие активов РФ – один из рычагов давления ЕС на Россию", а евродепутат от Франции Рафаэль Глюксман призвал Евросоюз "конфисковать 209 миллиардов российских активов, чтобы направить их на помощь Украине". После начала СВО на Украине ЕС и страны "семерки" заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД России не раз называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что Евросоюз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы РФ. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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замороженные российские активы, франция, эммануэль макрон
Экономика, замороженные российские активы, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон
Во Франции назвали "заманчивым" изъятие российских активов
Во Франции назвали "заманчивым" изъятие активов РФ, Макрон поручил изучить последствия
МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Изъятие замороженных активов РФ - это "заманчивая" идея, но это противоречит международному праву и сопряжено с рисками, французский президент Эммануэль Макрон дал поручение министерству финансов тщательно изучить последствия такого возможного решения, сообщила официальный представитель правительства Софи Прима.
По ее словам, нижняя палата парламента - Национальное собрание в среду рассмотрит проект резолюции, предусматривающей увеличение помощи Украине, которая, в частности, предполагает изъятие замороженных активов РФ. Макрон ранее заявлял, что изъять замороженные на Западе активы невозможно, поскольку этот шаг противоречит международному праву.
Прима пояснила, что сейчас позиция правительства заключается в том, что вопрос изъятия активов не стоит, но Макрон и премьер-министр Франсуа Байру дали поручение главе минфина Эрику Ломбару более глубоко изучить последствия такого решения. Она добавила, что такое предложение очень заманчиво для стран. "У нас здесь 230 миллиардов", - сказала она в эфире Sud Radio.
В Кремле ответили на попытки Запада изъять замороженные российские активы
Как добавила представитель, власти Франции опасаются "системных эффектов" для экономики, поскольку в республике и других европейских странах хранятся активы различных государств.
"Что могут подумать эти страны, если мы изымем российские активы вопреки международному праву?", - отметила она.
Ранее министр-делегат по делам Европы при французском МИД Бенжамен Аддад заявил, что "изъятие активов РФ – один из рычагов давления ЕС на Россию", а евродепутат от Франции Рафаэль Глюксман призвал Евросоюз "конфисковать 209 миллиардов российских активов, чтобы направить их на помощь Украине".
После начала СВО на Украине ЕС и страны "семерки" заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД России не раз называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что Евросоюз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы РФ. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.