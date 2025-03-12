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Во Франции назвали "заманчивым" изъятие российских активов - 12.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Во Франции назвали "заманчивым" изъятие российских активов
Во Франции назвали "заманчивым" изъятие российских активов - 12.03.2025, ПРАЙМ
Во Франции назвали "заманчивым" изъятие российских активов
Изъятие замороженных активов РФ - это "заманчивая" идея, но это противоречит международному праву и сопряжено с рисками, французский президент Эммануэль Макрон... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T14:44+0300
2025-03-12T14:44+0300
экономика
замороженные российские активы
франция
эммануэль макрон
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МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Изъятие замороженных активов РФ - это "заманчивая" идея, но это противоречит международному праву и сопряжено с рисками, французский президент Эммануэль Макрон дал поручение министерству финансов тщательно изучить последствия такого возможного решения, сообщила официальный представитель правительства Софи Прима. По ее словам, нижняя палата парламента - Национальное собрание в среду рассмотрит проект резолюции, предусматривающей увеличение помощи Украине, которая, в частности, предполагает изъятие замороженных активов РФ. Макрон ранее заявлял, что изъять замороженные на Западе активы невозможно, поскольку этот шаг противоречит международному праву. Прима пояснила, что сейчас позиция правительства заключается в том, что вопрос изъятия активов не стоит, но Макрон и премьер-министр Франсуа Байру дали поручение главе минфина Эрику Ломбару более глубоко изучить последствия такого решения. Она добавила, что такое предложение очень заманчиво для стран. "У нас здесь 230 миллиардов", - сказала она в эфире Sud Radio. Как добавила представитель, власти Франции опасаются "системных эффектов" для экономики, поскольку в республике и других европейских странах хранятся активы различных государств. "Что могут подумать эти страны, если мы изымем российские активы вопреки международному праву?", - отметила она. Ранее министр-делегат по делам Европы при французском МИД Бенжамен Аддад заявил, что "изъятие активов РФ – один из рычагов давления ЕС на Россию", а евродепутат от Франции Рафаэль Глюксман призвал Евросоюз "конфисковать 209 миллиардов российских активов, чтобы направить их на помощь Украине". После начала СВО на Украине ЕС и страны "семерки" заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД России не раз называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что Евросоюз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы РФ. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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замороженные российские активы, франция, эммануэль макрон
Экономика, замороженные российские активы, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон
14:44 12.03.2025
 
Во Франции назвали "заманчивым" изъятие российских активов

Во Франции назвали "заманчивым" изъятие активов РФ, Макрон поручил изучить последствия

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Изъятие замороженных активов РФ - это "заманчивая" идея, но это противоречит международному праву и сопряжено с рисками, французский президент Эммануэль Макрон дал поручение министерству финансов тщательно изучить последствия такого возможного решения, сообщила официальный представитель правительства Софи Прима.
По ее словам, нижняя палата парламента - Национальное собрание в среду рассмотрит проект резолюции, предусматривающей увеличение помощи Украине, которая, в частности, предполагает изъятие замороженных активов РФ. Макрон ранее заявлял, что изъять замороженные на Западе активы невозможно, поскольку этот шаг противоречит международному праву.
Прима пояснила, что сейчас позиция правительства заключается в том, что вопрос изъятия активов не стоит, но Макрон и премьер-министр Франсуа Байру дали поручение главе минфина Эрику Ломбару более глубоко изучить последствия такого решения. Она добавила, что такое предложение очень заманчиво для стран. "У нас здесь 230 миллиардов", - сказала она в эфире Sud Radio.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле ответили на попытки Запада изъять замороженные российские активы
3 марта, 12:29
Как добавила представитель, власти Франции опасаются "системных эффектов" для экономики, поскольку в республике и других европейских странах хранятся активы различных государств.
"Что могут подумать эти страны, если мы изымем российские активы вопреки международному праву?", - отметила она.
Ранее министр-делегат по делам Европы при французском МИД Бенжамен Аддад заявил, что "изъятие активов РФ – один из рычагов давления ЕС на Россию", а евродепутат от Франции Рафаэль Глюксман призвал Евросоюз "конфисковать 209 миллиардов российских активов, чтобы направить их на помощь Украине".
После начала СВО на Украине ЕС и страны "семерки" заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД России не раз называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что Евросоюз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы РФ. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
 
Экономиказамороженные российские активыФРАНЦИЯЭммануэль Макрон
 
 
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