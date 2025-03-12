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Фьючерсы Уолл-стрит растут в ожидании данных по инфляции в США
Фьючерсы Уолл-стрит растут в ожидании данных по инфляции в США - 12.03.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит растут в ожидании данных по инфляции в США
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в среду перед выходом данных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T14:35+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в среду перед выходом данных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.22 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,54%, до 41 701 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,91%, до 19 575,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,77%, до 5 619,75 пункта. Позже в среду будут опубликованы данные по инфляции в США от министерства труда страны. Так, прогнозируется, что годовая инфляция в США по итогам февраля замедлилась до 2,9% с 3% месяцем ранее. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,3% в феврале после роста на 0,5% месяцем ранее, полагают аналитики. При этом также в среду министерство финансов США опубликует данные о бюджете страны. Ожидается, что дефицит бюджета США в феврале подскочил до 303,2 миллиарда долларов с 128,6 миллиарда месяцем ранее.
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рынки, индексы, сша, уолл-стрит, фьючерсы уолл-стрит
Экономика, Рынки, Индексы, США, Уолл-стрит, фьючерсы Уолл-стрит
Фьючерсы Уолл-стрит растут в ожидании данных по инфляции в США
Фьючерсы Уолл-стрит растут в среду в преддверии выхода данных по инфляции в США
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в среду перед выходом данных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.22 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,54%, до 41 701 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,91%, до 19 575,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,77%, до 5 619,75 пункта.
Позже в среду будут опубликованы данные по инфляции в США от министерства труда страны. Так, прогнозируется, что годовая инфляция в США по итогам февраля замедлилась до 2,9% с 3% месяцем ранее. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,3% в феврале после роста на 0,5% месяцем ранее, полагают аналитики.
При этом также в среду министерство финансов США опубликует данные о бюджете страны. Ожидается, что дефицит бюджета США в феврале подскочил до 303,2 миллиарда долларов с 128,6 миллиарда месяцем ранее.
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на фоне торговой политики США