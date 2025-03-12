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Лавров рассказал о последствиях отказа от российского газа для Германии - 12.03.2025, ПРАЙМ
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Лавров рассказал о последствиях отказа от российского газа для Германии
Лавров рассказал о последствиях отказа от российского газа для Германии - 12.03.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал о последствиях отказа от российского газа для Германии
Российский газ был основой процветания немецкой экономики, а в настоящее время немецкие промышленники платят за газ в четыре-пять раз больше, чем их коллеги по... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T09:03+0300
2025-03-12T09:03+0300
энергетика
газ
германия
сергей лавров
рф
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Российский газ был основой процветания немецкой экономики, а в настоящее время немецкие промышленники платят за газ в четыре-пять раз больше, чем их коллеги по отраслям в США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт 5 марта отметил, что оставшаяся труба газопровода "Северный поток 2" не сертифицирована, и Германия не планирует снова налаживать поставки природного газа из России. "Но ведь это было основой процветания немецкой экономики. Сейчас немцы платят за газ в четыре-пять раз больше, чем аналогичные отрасли промышленности в США. Немецкий бизнес переезжает туда", - сказал Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу, комментируя заявления представителя правительства Германии. Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял Песков.
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газ, германия, сергей лавров, рф
Энергетика, Газ, ГЕРМАНИЯ, Сергей Лавров, РФ
09:03 12.03.2025
 
Лавров рассказал о последствиях отказа от российского газа для Германии

Лавров об отказе ФРГ от газа из России: он был основой процветания ее экономики

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Российский газ был основой процветания немецкой экономики, а в настоящее время немецкие промышленники платят за газ в четыре-пять раз больше, чем их коллеги по отраслям в США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт 5 марта отметил, что оставшаяся труба газопровода "Северный поток 2" не сертифицирована, и Германия не планирует снова налаживать поставки природного газа из России.
"Но ведь это было основой процветания немецкой экономики. Сейчас немцы платят за газ в четыре-пять раз больше, чем аналогичные отрасли промышленности в США. Немецкий бизнес переезжает туда", - сказал Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу, комментируя заявления представителя правительства Германии.
Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял Песков.
Вид на Франкфуртскую фондовую биржу, Германия - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
В ЦБ Германии назвали условия для роста немецкой экономики
10 марта, 17:54
 
ЭнергетикаГазГЕРМАНИЯСергей ЛавровРФ
 
 
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