https://1prime.ru/20250312/gaz-855706267.html

Биржевые цены на газ в Европе перешли к снижению

Биржевые цены на газ в Европе перешли к снижению - 12.03.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе перешли к снижению

Биржевые цены на газ в Европе в среду возвращаются к уровню 470 долларов за тысячу кубометров, теряя почти 2%, следует из данных лондонской биржи ICE. | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T14:13+0300

2025-03-12T14:13+0300

2025-03-12T14:13+0300

энергетика

газ

ice

европа

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/84144/39/841443972_0:107:2400:1457_1920x0_80_0_0_82bd450673a8ca09789a48ef84d83d1e.jpg

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду возвращаются к уровню 470 долларов за тысячу кубометров, теряя почти 2%, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 471,9 долларов (–2%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 13.54 мск их стоимость составляет 472,6 доллара (–1,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 481,6 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021–2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.

https://1prime.ru/20250312/gaz-855692946.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, ice, европа, торги