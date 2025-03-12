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Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2 процента

Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2 процента - 12.03.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2 процента

Биржевые цены на газ в Европе в среду снизились на 2% – до 472 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 12.03.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду снизились на 2% – до 472 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 471,9 доллара (-2%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 489,6 доллара (+1,6%), ценовой минимум – 464,8 доллара (-3,5%). Последние фьючерсы торговались по 471,7 доллара (-2,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 481,6 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.

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