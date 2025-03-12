https://1prime.ru/20250312/google-855707956.html
Google представил ИИ-модель Gemma 3 для разработки приложений
Google представил ИИ-модель Gemma 3 для разработки приложений - 12.03.2025, ПРАЙМ
Google представил ИИ-модель Gemma 3 для разработки приложений
Американская технологическая корпорация Google представила обновление своей модели искусственного интеллекта (ИИ) Gemma 3 для разработчиков программ, сообщила... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T15:09+0300
2025-03-12T15:09+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Американская технологическая корпорация Google представила обновление своей модели искусственного интеллекта (ИИ) Gemma 3 для разработчиков программ, сообщила компания. "Сегодня мы представляем Gemma 3, коллекцию легких, современных открытых моделей, созданных на основе тех же исследований и технологий, которые используются в наших моделях Gemini 2.0", - говорится в пресс-релизе. Новые модели предназначены для быстрой работы непосредственно на устройствах - от телефонов и ноутбуков до рабочих станций - помогая разработчикам создавать приложения ИИ. В Gemma 3 доступна поддержка для более чем 35 языков и предварительно обученная поддержка для более чем 140 языков, сообщила компания. Модель доступна в Google AI Studio. Также Google представил инструмент для проверки безопасности изображений на наличие запрещенного контента ShieldGemma 2. Первая версия Gemma была представлена в феврале 2024 года, это семейство моделей искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, созданных на базе тех же исследований и технологий, которые легли в основу флагманской модели ИИ Gemini. Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
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технологии, ии, google, youtube, развитие ии
Технологии, ИИ, Google, YouTube, развитие ИИ
Google представил ИИ-модель Gemma 3 для разработки приложений
Google: новая ИИ-модель поможет разработчикам создавать приложения ИИ
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Американская технологическая корпорация Google представила обновление своей модели искусственного интеллекта (ИИ) Gemma 3 для разработчиков программ, сообщила компания.
"Сегодня мы представляем Gemma 3, коллекцию легких, современных открытых моделей, созданных на основе тех же исследований и технологий, которые используются в наших моделях Gemini 2.0", - говорится в пресс-релизе.
Новые модели предназначены для быстрой работы непосредственно на устройствах - от телефонов и ноутбуков до рабочих станций - помогая разработчикам создавать приложения ИИ.
В Gemma 3 доступна поддержка для более чем 35 языков и предварительно обученная поддержка для более чем 140 языков, сообщила компания. Модель доступна в Google AI Studio. Также Google представил инструмент для проверки безопасности изображений на наличие запрещенного контента ShieldGemma 2.
Первая версия Gemma была представлена в феврале 2024 года, это семейство моделей искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, созданных на базе тех же исследований и технологий, которые легли в основу флагманской модели ИИ Gemini.
Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
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