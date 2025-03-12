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Госдолг России по итогам 2024 года составил 14,5% ВВП

Госдолг России по итогам 2024 года составил 14,5% ВВП - 12.03.2025, ПРАЙМ

Госдолг России по итогам 2024 года составил 14,5% ВВП

Госдолг России по итогам 2024 года составил 14,5% ВВП - на этом уровне он находится уже третий год подряд, следует из расчетов РИА Новости по данным Минфина и... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T03:17+0300

2025-03-12T03:17+0300

2025-03-12T03:17+0300

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Госдолг России по итогам 2024 года составил 14,5% ВВП - на этом уровне он находится уже третий год подряд, следует из расчетов РИА Новости по данным Минфина и Росстата. Росстат ранее сообщил, что размер ВВП России по итогам прошлого года достиг рекордных 200,04 триллиона рублей против 176,4 триллиона рублей годом ранее. В номинальном выражении рост составил 13,4%, а в реальном - 4,1%. Внутренний госдолг страны по итогам прошлого года вырос на 14% - до 23,7 триллиона рублей. По отношению к ВВП показатель также увеличился - до 11,9% с 11,8% в позапрошлом году. В то же время внешние обязательства России, наоборот, продолжили снижаться - в прошлом году еще на 2,3%, до 52,1 миллиарда долларов (5,3 триллиона рублей). Соответственно, уменьшился и размер госдолга к объему выпуска экономики - до 2,6% с 2,7% годом ранее. Таким образом, государственный долг России в прошлом году вырос на 3,445 триллиона рублей - до 29,04 триллиона рублей с 25,6 триллиона годом ранее, а отношение суверенной задолженности к ВВП остается третий год подряд на уровне 14,5%. Меньше последний раз было в 2019 году, когда он составлял лишь 12,4%.

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