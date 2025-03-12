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Известный финансист назвал госдолг первостепенной проблемой США

Известный финансист назвал госдолг первостепенной проблемой США - 12.03.2025, ПРАЙМ

Известный финансист назвал госдолг первостепенной проблемой США

Государственный долг США является первостепенной проблемой страны, которую, вероятно, будут решать "шокирующими" способами, заявил в интервью телеканалу CNBC... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T13:55+0300

2025-03-12T13:55+0300

2025-03-12T13:55+0300

экономика

сша

bridgewater associates

госдолг

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Государственный долг США является первостепенной проблемой страны, которую, вероятно, будут решать "шокирующими" способами, заявил в интервью телеканалу CNBC американский финансист и основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио. "Первостепенной является проблема долга. В этой сфере у нас очень серьезные проблемы со спросом и предложением. Некоторые считают, что мы справимся, потому что справлялись с этим до сих пор. Я не думаю, что они понимают, как работает механизм долга", - заявил Далио. По мнению финансиста, дисбаланс спроса и предложения приводит к тому, что США приходится "продавать такое количество долговых обязательств, которое мир вряд ли захочет покупать". "Вы увидите шокирующие изменения в том, как с этим будут бороться. Вещи, которые, возможно, не происходили при нашей жизни, но которые происходили на протяжении истории", - добавил он. В частности, по мнению эксперта, может потребоваться реструктуризация долга, страны могут подвергнуться политическому давлению с целью его выкупа. "Точно так же, как мы наблюдаем политические и геополитические сдвиги, которые кажутся невообразимыми большинству людей... произойдут события, которые покажутся вам не менее шокирующими", - заключил Далио. В февральской бюджетной резолюции палаты представителей конгресса отмечалось, что США столкнулись со значительным кризисом государственного долга, который угрожает долгосрочной стабильности страны и представляет для нее большую угрозу. В преддверии инаугурации Трампа в январе госдолг отметки в 36,174 триллиона долларов, или 106,4 тысячи долларов на одного американца, подсчитало РИА Новости по данным американского минфина. За прошлый год госдолг США увеличился на 7%, или 2,4 триллиона долларов, что в 8,3 раза больше, чем весь российский госдолг на конец прошлого года - 286,3 миллиарда.

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сша, bridgewater associates, госдолг