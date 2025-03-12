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В Госдуму внесут проект о запрете рекламы астрологии, магии и гаданий

В Госдуму внесут проект о запрете рекламы астрологии, магии и гаданий - 12.03.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесут проект о запрете рекламы астрологии, магии и гаданий

Добавлены подробности (4, 5 абзацы) | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T00:01+0300

2025-03-12T00:01+0300

2025-03-12T00:01+0300

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Добавлены подробности (4, 5 абзацы) МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. В Госдуму вносят законопроект о запрете рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, включая астрологию, магию и гадания, сообщила депутат Госдумы Нина Останина. "Вносим вместе с коллегами на рассмотрение Госдумы законопроект, направленный на запрет рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, а также на блокировку ресурсов, распространяющих такие предложения. Эти практики, включая астрологию, магию, энергетическое "лечение" и гадания, не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и зачастую используются для мошенничества", - написала она в своем Telegram-канале. Останина отметила, что цель авторов проекта - защитить граждан, особенно уязвимые группы, от психологического и финансового вреда. Согласно проекту закона, который опубликовала в своем Telegram-канале депутат, под запрет попадает реклама услуг следующих лиц: алхимика, астролога, астропсихолога, аура-диагноста, биоэнергетического терапевта, ведьмы, духовного наставника (гуру), игропрактика, космоэнергета, кристаллотерапевта, мага, медиума, нейрографа, нейрокодировщика, нумеролога, нутрициолога, практика осознанных сновидений, расстановщика, регрессолога, рейки-мастера, ретритактиватора, руниста, рунолога, специалиста по васту, специалиста по тантре, специалиста по фэншуй, таролога, хилера, хироманта, чакра-терапевта, чакролога, ченнелера, цифрового психолога-астролога, эзотерического коуча, энергетического очистителя, энергопрактика, энергосессиолога, энерготерапевта. "Услуги, предоставляемые указанными лицами, не имеют научного обоснования, не признаются медицинскими, терапевтическими или образовательными и осуществляются в рамках гражданско-правовых отношений", - сказано в пояснительной записке к проекту.

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общество , россия, здоровье, москва, госдума