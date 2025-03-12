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В ГД назвали междусобойчиками переговоры по Украине без учета позиции РФ - 12.03.2025, ПРАЙМ
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В ГД назвали междусобойчиками переговоры по Украине без учета позиции РФ
В ГД назвали междусобойчиками переговоры по Украине без учета позиции РФ - 12.03.2025, ПРАЙМ
В ГД назвали междусобойчиками переговоры по Украине без учета позиции РФ
Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил РИА Новости, что любые переговоры по прекращению военного конфликта на Украине без учета позиции и... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T16:30+0300
2025-03-12T16:30+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил РИА Новости, что любые переговоры по прекращению военного конфликта на Украине без учета позиции и интересов России - не более чем междусобойчики. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. "Чем бы не увенчались переговоры, решения невозможны без учёта мнения нашей страны. Любые переговоры без учета интересов России - не более чем междусобойчики. Любые предложения, не соответствующие национальным интересам нашей страны, неприемлемы и не могут быть приняты", - сказал Нестеренко.
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россия, сша, украина, общество
Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, Общество
16:30 12.03.2025
 
В ГД назвали междусобойчиками переговоры по Украине без учета позиции РФ

Депутат Нестеренко назвал междусобойчиками переговоры по Украине без учета РФ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил РИА Новости, что любые переговоры по прекращению военного конфликта на Украине без учета позиции и интересов России - не более чем междусобойчики.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
"Чем бы не увенчались переговоры, решения невозможны без учёта мнения нашей страны. Любые переговоры без учета интересов России - не более чем междусобойчики. Любые предложения, не соответствующие национальным интересам нашей страны, неприемлемы и не могут быть приняты", - сказал Нестеренко.
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