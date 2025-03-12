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"Госуслуги" невозможно взломать без доступа к аккаунтам, заявили в Минцифры
"Госуслуги" невозможно взломать без доступа к аккаунтам, заявили в Минцифры - 12.03.2025, ПРАЙМ
"Госуслуги" невозможно взломать без доступа к аккаунтам, заявили в Минцифры
Мошенники не могут взломать "Госуслуги" с помощью внешнего воздействия - для получения доступа к аккаунтам они используют методы социальной инженерии и... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T11:25+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Мошенники не могут взломать "Госуслуги" с помощью внешнего воздействия - для получения доступа к аккаунтам они используют методы социальной инженерии и заставляют пользователей самостоятельно передавать коды для входа, сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале. "Взломать "Госуслуги" с помощью внешнего воздействия невозможно. Мошенники используют методы социальной инженерии, чтобы пользователи сами сообщили им данные для входа в личный кабинет. Поэтому нужно всегда оставаться внимательным", - говорится в сообщении. Там же уточняется, что если на сервисе замечена подозрительная активность, пользователя просят подтвердить учетную запись через онлайн-банк или прийти в МФЦ для смены привязанного к аккаунту номера. Также в личном кабинете на 72 часа замораживается все, что касается предоставления выписки 2-НДФЛ, информации из бюро кредитных историй и так далее. Кроме того, сервис не позволяет авторизоваться через госпортал на чувствительных ресурсах - например, на сайтах микрофинансовых организаций. Минцифры рекомендует россиянам никому и никогда не сообщать данные для входа на "Госуслуги", а также проверять адрес страницы, куда они вводят свою информацию. Чтобы обезопасить себя, следует устанавливать приложения только из проверенных магазинов и использовать антивирусные программы.
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технологии, минцифры, общество
Технологии, Минцифры, Общество
"Госуслуги" невозможно взломать без доступа к аккаунтам, заявили в Минцифры
Минцифры: "Госуслуги" невозможно взломать без доступа к аккаунтам
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Мошенники не могут взломать "Госуслуги" с помощью внешнего воздействия - для получения доступа к аккаунтам они используют методы социальной инженерии и заставляют пользователей самостоятельно передавать коды для входа, сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале.
"Взломать "Госуслуги" с помощью внешнего воздействия невозможно. Мошенники используют методы социальной инженерии, чтобы пользователи сами сообщили им данные для входа в личный кабинет. Поэтому нужно всегда оставаться внимательным", - говорится в сообщении.
Там же уточняется, что если на сервисе замечена подозрительная активность, пользователя просят подтвердить учетную запись через онлайн-банк или прийти в МФЦ для смены привязанного к аккаунту номера. Также в личном кабинете на 72 часа замораживается все, что касается предоставления выписки 2-НДФЛ, информации из бюро кредитных историй и так далее. Кроме того, сервис не позволяет авторизоваться через госпортал на чувствительных ресурсах - например, на сайтах микрофинансовых организаций.
Минцифры рекомендует россиянам никому и никогда не сообщать данные для входа на "Госуслуги", а также проверять адрес страницы, куда они вводят свою информацию. Чтобы обезопасить себя, следует устанавливать приложения только из проверенных магазинов и использовать антивирусные программы.
Минцифры: сотрудники "Госуслуг" не предлагают снять самозапрет на кредиты