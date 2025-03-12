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Фондовые индексы АТР торгуются без единой динамики

Фондовые индексы АТР торгуются без единой динамики - 12.03.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР торгуются без единой динамики

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром не показывают единой динамики, свидетельствуют данные торгов. | 12.03.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром не показывают единой динамики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.51 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,14%, до 3 375,17 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,37%, до 2 095,41 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,66%, до 23 626 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 1,51%, до 2 575,94 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 1,52%, до 7 770,5 пункта, японский Nikkei 225 поднимался на 0,28%, до 36 873 пунктов. "Любое ослабление геополитической ситуации является позитивным фактором для рынков данный момент", - прокомментировал агентству Блумберг специалист по азиатскому портфелю акций в Eastspring Investments Hong Kong Ltd Кен Вон (Ken Wong). Аналитик отметил, что ослабление напряженности в торговой политике между США и Канадой также способствуют этому. В среду советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт объявила, что в среду вступит в силу решение о повышении пошлин на импорт стали и алюминия из Канады до 50%.

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рынки, торги, акции, азиатско-тихоокеанский регион, сша, канада, shenzhen composite, hang seng index, атр