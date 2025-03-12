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Фондовые индексы Европы торгуются в заметном плюсе - 12.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250312/indeksy-855702669.html
Фондовые индексы Европы торгуются в заметном плюсе
Фондовые индексы Европы торгуются в заметном плюсе - 12.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы торгуются в заметном плюсе
Основные фондовые индексы Европы в среду уверенно растут, инвесторы следят за выходом финансовых показателей компаний и оценивают выступления представителей... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T13:07+0300
2025-03-12T13:07+0300
экономика
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду уверенно растут, инвесторы следят за выходом финансовых показателей компаний и оценивают выступления представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.55 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,58%, до 8 554,86 пункта; французский CAC 40 растёт на 1,18%, до 8 035,94 пункта, немецкий DAX - на 1,62%, до 22 678,01 пункта. Акции немецкого концерна Rheinmetall дорожают примерно на 7% после выхода отчетности за предыдущий год, в которой компания прогнозирует продолжение роста прибыли в 2025 году, а также ожидает, что продажи вырастут на 25-30%. Также рынки оценивают выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (Christine Lagarde). В своей речи глава ЕЦБ заявила о необходимости выстраивания политики, которая будет способствовать непрерывному замедлению инфляции до уровня в 2% в среднесрочной перспективе, передает агентство Блумберг. На данный момент ЕЦБ расматривает различные сценарии того, как импортные пошлины и планы бюджетных расходов повлияют на экономический рост и инфляцию. Позднее также выступит президент ЦБ Германии и член управляющего совета ЕЦБ Йоахим Нагель (Joachim Nagel). Ранее, по итогам своего мартовского заседания, ЕЦБ принял решение понизить учётную ставку до 2,65% с 2,9% годовых.
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рынки, торги, индексы
Экономика, Рынки, Торги, Индексы
13:07 12.03.2025
 
Фондовые индексы Европы торгуются в заметном плюсе

Основные фондовые индексы Европы в среду уверенно растут

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Wance Paleri
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду уверенно растут, инвесторы следят за выходом финансовых показателей компаний и оценивают выступления представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.55 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,58%, до 8 554,86 пункта; французский CAC 40 растёт на 1,18%, до 8 035,94 пункта, немецкий DAX - на 1,62%, до 22 678,01 пункта.
Акции немецкого концерна Rheinmetall дорожают примерно на 7% после выхода отчетности за предыдущий год, в которой компания прогнозирует продолжение роста прибыли в 2025 году, а также ожидает, что продажи вырастут на 25-30%.
Также рынки оценивают выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (Christine Lagarde). В своей речи глава ЕЦБ заявила о необходимости выстраивания политики, которая будет способствовать непрерывному замедлению инфляции до уровня в 2% в среднесрочной перспективе, передает агентство Блумберг. На данный момент ЕЦБ расматривает различные сценарии того, как импортные пошлины и планы бюджетных расходов повлияют на экономический рост и инфляцию.
Позднее также выступит президент ЦБ Германии и член управляющего совета ЕЦБ Йоахим Нагель (Joachim Nagel). Ранее, по итогам своего мартовского заседания, ЕЦБ принял решение понизить учётную ставку до 2,65% с 2,9% годовых.
Шанхайская фондовая биржа, Китай - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
Фондовые индексы АТР закрылись в среду разнонаправленно
12:31
 
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