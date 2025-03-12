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Фондовые индексы США в основном растут на данных о замедлении инфляции - 12.03.2025, ПРАЙМ
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Фондовые индексы США в основном растут на данных о замедлении инфляции
Фондовые индексы США в основном растут на данных о замедлении инфляции - 12.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США в основном растут на данных о замедлении инфляции
Основные фондовые индексы Уолл-стрит преимущественно растут в среду после публикации статистики о потребительских ценах в стране, рост которых замедлился... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T17:04+0300
2025-03-12T17:04+0300
экономика
рынки
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индексы уолл-стрит
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит преимущественно растут в среду после публикации статистики о потребительских ценах в стране, рост которых замедлился сильнее ожиданий, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.54 мск промышленный индекс Dow Jones опускается на 0,14%, до 41 376,3 пункта; индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite растёт на 1,43%, до 17 686,04 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,61%, до 5 606,5 пункта. Годовая инфляция в США по итогам февраля замедлилась до 2,8% с 3% месяцем ранее, в то время как аналитики прогнозировали ее на уровне 2,9%. Февральская инфляция также оказалась ниже ожиданий и составила 0,2%. "Данные об инфляции, которая оказалась ниже, чем ожидалось, стали небольшим облегчением для Федеральной резервной системы и рынков, поскольку они показывают, что инфляция движется в правильном направлении", - цитирует агентство Блумберг аналитика Regan Capital Скайлера Вайнанда (Skyler Weinand). Очередное заседание регулятора пройдет на следующей неделе. Рост американских фондовых индексов также может быть обусловлен восстановлением после распродаж. Так, за две предыдущие торговые сессии Dow Jones упал на 3,2%, Nasdaq Composite - на 4,2%, S&amp;P 500 - на 3,5%.
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рынки, индексы, dow jones, nasdaq composite, сша, уолл-стрит, индексы уолл-стрит
Экономика, Рынки, Индексы, Dow Jones, Nasdaq Composite, США, Уолл-стрит, индексы Уолл-стрит
17:04 12.03.2025
 
Фондовые индексы США в основном растут на данных о замедлении инфляции

Фондовые индексы Уолл-стрит растут после публикации данных по инфляции США

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardИнформационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит преимущественно растут в среду после публикации статистики о потребительских ценах в стране, рост которых замедлился сильнее ожиданий, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.54 мск промышленный индекс Dow Jones опускается на 0,14%, до 41 376,3 пункта; индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite растёт на 1,43%, до 17 686,04 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,61%, до 5 606,5 пункта.
Годовая инфляция в США по итогам февраля замедлилась до 2,8% с 3% месяцем ранее, в то время как аналитики прогнозировали ее на уровне 2,9%. Февральская инфляция также оказалась ниже ожиданий и составила 0,2%.
"Данные об инфляции, которая оказалась ниже, чем ожидалось, стали небольшим облегчением для Федеральной резервной системы и рынков, поскольку они показывают, что инфляция движется в правильном направлении", - цитирует агентство Блумберг аналитика Regan Capital Скайлера Вайнанда (Skyler Weinand).
Очередное заседание регулятора пройдет на следующей неделе.
Рост американских фондовых индексов также может быть обусловлен восстановлением после распродаж. Так, за две предыдущие торговые сессии Dow Jones упал на 3,2%, Nasdaq Composite - на 4,2%, S&P 500 - на 3,5%.
Уолл стрит, Нью-Йорк, США
Фьючерсы Уолл-стрит растут в ожидании данных по инфляции в США
14:35
 
ЭкономикаРынкиИндексыDow JonesNasdaq CompositeСШАУолл-стритиндексы Уолл-стрит
 
 
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