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Аналитики ждут замедления годовой инфляции в США в феврале
Аналитики ждут замедления годовой инфляции в США в феврале - 12.03.2025, ПРАЙМ
Аналитики ждут замедления годовой инфляции в США в феврале
Годовая инфляция в США по итогам февраля замедлилась до 2,9% с 3% месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T08:01+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Годовая инфляция в США по итогам февраля замедлилась до 2,9% с 3% месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальный релиз по потребительским ценам в США министерство труда страны опубликует в среду, 12 марта, в 15.30 мск. В 17.30 мск управление энергетической информации минэнерго США сообщит данные о коммерческих запасах нефти в стране (исключая стратегический резерв). Ожидается, что за неделю по 7 марта показатель вырос на 2,1 миллиона баррелей - до 435,9 миллиона. В 21.00 мск министерство финансов США опубликует данные о бюджете страны. Аналитики предполагают, что дефицит бюджета США в феврале подскочил до 303,2 миллиарда долларов с 128,6 миллиарда месяцем ранее.
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сша, мировая экономика, инфляция, инфляция в сша
Экономика, США, Мировая экономика, инфляция, инфляция в США
Аналитики ждут замедления годовой инфляции в США в феврале
Аналитики предполагают, что годовая инфляция в США замедлилась в феврале до 2,9%
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Годовая инфляция в США по итогам февраля замедлилась до 2,9% с 3% месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальный релиз по потребительским ценам в США министерство труда страны опубликует в среду, 12 марта, в 15.30 мск.
В 17.30 мск управление энергетической информации минэнерго США сообщит данные о коммерческих запасах нефти в стране (исключая стратегический резерв). Ожидается, что за неделю по 7 марта показатель вырос на 2,1 миллиона баррелей - до 435,9 миллиона.
В 21.00 мск министерство финансов США опубликует данные о бюджете страны. Аналитики предполагают, что дефицит бюджета США в феврале подскочил до 303,2 миллиарда долларов с 128,6 миллиарда месяцем ранее.
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