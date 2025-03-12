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Аналитики ждут замедления годовой инфляции в США в феврале

Аналитики ждут замедления годовой инфляции в США в феврале - 12.03.2025, ПРАЙМ

Аналитики ждут замедления годовой инфляции в США в феврале

Годовая инфляция в США по итогам февраля замедлилась до 2,9% с 3% месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T08:01+0300

2025-03-12T08:01+0300

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Годовая инфляция в США по итогам февраля замедлилась до 2,9% с 3% месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальный релиз по потребительским ценам в США министерство труда страны опубликует в среду, 12 марта, в 15.30 мск. В 17.30 мск управление энергетической информации минэнерго США сообщит данные о коммерческих запасах нефти в стране (исключая стратегический резерв). Ожидается, что за неделю по 7 марта показатель вырос на 2,1 миллиона баррелей - до 435,9 миллиона. В 21.00 мск министерство финансов США опубликует данные о бюджете страны. Аналитики предполагают, что дефицит бюджета США в феврале подскочил до 303,2 миллиарда долларов с 128,6 миллиарда месяцем ранее.

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сша, мировая экономика, инфляция, инфляция в сша