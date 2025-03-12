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Годовая инфляция в США по итогам февраля замедлилась до 2,8%

Годовая инфляция в США по итогам февраля замедлилась до 2,8% - 12.03.2025, ПРАЙМ

Годовая инфляция в США по итогам февраля замедлилась до 2,8%

Потребительские цены в США по итогам февраля замедлили рост до 2,8% в годовом выражении с 3% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T15:36+0300

2025-03-12T15:36+0300

2025-03-12T15:41+0300

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инфляция в сша

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам февраля замедлили рост до 2,8% в годовом выражении с 3% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. В месячном выражении потребительские цены поднялись на 0,2% после роста на 0,5% в январе. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали замедления годовой инфляции до 2,9%, а в месячном выражении - до 0,3%.Базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в годовом выражении составила 3,1%, в месячном - 0,2%.Цены на продовольствие в США в феврале по сравнению с январем выросли на 0,2%, на энергоносители - снизились на 0,9%. В годовом выражении цены на продукты питания увеличились на 2,6%, на энергоносители - сократились на 3,2%.

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сша, мировая экономика, инфляция, инфляция в сша