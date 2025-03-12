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Годовая инфляция в США по итогам февраля замедлилась до 2,8% - 12.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250312/inflyatsiya-855709079.html
Годовая инфляция в США по итогам февраля замедлилась до 2,8%
Годовая инфляция в США по итогам февраля замедлилась до 2,8% - 12.03.2025, ПРАЙМ
Годовая инфляция в США по итогам февраля замедлилась до 2,8%
Потребительские цены в США по итогам февраля замедлили рост до 2,8% в годовом выражении с 3% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T15:36+0300
2025-03-12T15:41+0300
экономика
сша
мировая экономика
инфляция
инфляция в сша
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам февраля замедлили рост до 2,8% в годовом выражении с 3% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. В месячном выражении потребительские цены поднялись на 0,2% после роста на 0,5% в январе. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали замедления годовой инфляции до 2,9%, а в месячном выражении - до 0,3%.Базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в годовом выражении составила 3,1%, в месячном - 0,2%.Цены на продовольствие в США в феврале по сравнению с январем выросли на 0,2%, на энергоносители - снизились на 0,9%. В годовом выражении цены на продукты питания увеличились на 2,6%, на энергоносители - сократились на 3,2%.
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сша, мировая экономика, инфляция, инфляция в сша
Экономика, США, Мировая экономика, инфляция, инфляция в США
15:36 12.03.2025 (обновлено: 15:41 12.03.2025)
 
Годовая инфляция в США по итогам февраля замедлилась до 2,8%

Потребительские цены в США по итогам февраля замедлили рост до 2,8%

CC BY-SA 2.0 / Nick Stenning / American Stock ExchangeАмериканскя фондовая биржа, Нью-Йорк, США
Американскя фондовая биржа, Нью-Йорк, США - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
CC BY-SA 2.0 / Nick Stenning / American Stock Exchange
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам февраля замедлили рост до 2,8% в годовом выражении с 3% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.
В месячном выражении потребительские цены поднялись на 0,2% после роста на 0,5% в январе.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали замедления годовой инфляции до 2,9%, а в месячном выражении - до 0,3%.
Базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в годовом выражении составила 3,1%, в месячном - 0,2%.
Цены на продовольствие в США в феврале по сравнению с январем выросли на 0,2%, на энергоносители - снизились на 0,9%. В годовом выражении цены на продукты питания увеличились на 2,6%, на энергоносители - сократились на 3,2%.
Уолл стрит, Нью-Йорк, США
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ЭкономикаСШАМировая экономикаинфляцияинфляция в США
 
 
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