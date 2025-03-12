https://1prime.ru/20250312/inflyatsiya-855717704.html

Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз инфляции на 2025 год до 7% с 6,8%

Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз инфляции на 2025 год до 7% с 6,8% - 12.03.2025, ПРАЙМ

Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз инфляции на 2025 год до 7% с 6,8%

Опрошенные Банком России аналитики повысили прогноз величины инфляции в РФ на 2025 год до 7% с 6,8%, а на 2026 год - до 4,8% с 4,6%, говорится в материалах... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T18:51+0300

2025-03-12T18:51+0300

2025-03-12T18:51+0300

экономика

банк россии

инфляция в россии

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Опрошенные Банком России аналитики повысили прогноз величины инфляции в РФ на 2025 год до 7% с 6,8%, а на 2026 год - до 4,8% с 4,6%, говорится в материалах регулятора. "Прогноз инфляции на 2025 год повышен до 7,0% (+0,2 процентного пункта к февральскому опросу), на 2026 год – до 4,8% (+0,2 процентного пункта). Аналитики ожидают, что инфляция вернется к цели (то есть к 4% в год - ред.) в 2027 году", - сообщается в макроэкономическом опросе ЦБ. Также, согласно материалам регулятора, аналитики понизили ожидаемую величину его средней ключевой ставки на всем прогнозном горизонте. Медианный прогноз на 2025 год – 20,1% годовых (-0,4 п.п.), на 2026 год – 14,3% годовых (-0,7 п.п.). А прогноз на конец горизонта (10,0% годовых) остается заметно выше медианной оценки нейтральной ключевой ставки (8,0% годовых). Также в опросе ЦБ сообщается, что реальная ключевая ставка, рассчитанная из прогнозов аналитиков, снизилась на всем прогнозном горизонте – до 12,8% (-0,6 п.п.) в 2025 году, 9,1% (-0,7 п.п.) в 2026 году и 5,7% (-0,6 п.п.) в 2027 году. Прогноз уровня безработицы остался без существенных изменений. Аналитики ожидают, что в 2025 году безработица вырастет до 2,6%, в 2026 году – до 2,7% и до 3% (+0,1 п.п.) к концу горизонта. Прогнозы роста ВВП в 2025 и 2026 годах несколько повышены, в 2027 году – без изменений: 1,7% (+0,1 п.п.), 1,8% (+0,1 п.п.) и 2,0% соответственно. Согласно прогнозам аналитиков, прирост ВВП в 2027 году к 2021 году составит 12,5% (+11,9% в феврале) Согласно ожиданиям аналитиков, в среднем в 2025–2027 годах цена российской нефти для налогообложения составит 65 долларов за баррель. Также аналитики ожидают более крепкого рубля на всем прогнозном горизонте. Прогноз на 2025 год – 98,5 рубля за доллар, на 2026 год – 104 рубля, на 2027 год – 107 рублей за доллар (в 2025–2027 годах рубль крепче на 3,1–5,9% по сравнению с февральским опросом).

https://1prime.ru/20250311/inflyatsiya-855678608.html

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банк россии, инфляция в россии