https://1prime.ru/20250312/inflyatsiya-855718334.html
Инфляция в России на неделе с 4 по 10 марта составила 0,11 процента
Инфляция в России на неделе с 4 по 10 марта составила 0,11 процента - 12.03.2025, ПРАЙМ
Инфляция в России на неделе с 4 по 10 марта составила 0,11 процента
Инфляция в России на неделе с 4 по 10 марта замедлилась до 0,11% с 0,15% неделей ранее, с начала года цены выросли на 2,22%, свидетельствуют данные Росстата. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T19:04+0300
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2025-03-12T19:04+0300
экономика
росстат
россия
инфляция в россии
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Инфляция в России на неделе с 4 по 10 марта замедлилась до 0,11% с 0,15% неделей ранее, с начала года цены выросли на 2,22%, свидетельствуют данные Росстата. "За период с 4 по 10 марта 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,11%, с начала месяца – 100,17%, с начала года – 102,22%", - говорится в сообщении. Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 0,5% на фоне снижения цен на огурцы, которые на неделе с 4 по 10 марта подешевели на 8,6%. Одновременно с этим подорожали картофель - на 2,7%, помидоры - на 2,4%, бананы - на 1,6%, капуста - на 1,5%, свекла - на 1,2%, морковь - на 0,8%, лук - на 0,6%, яблоки - на 0,1%. За период с 4 по 10 марта выросли цены на мороженую рыбу - на 0,9%, сметану - на 0,8%, чай - на 0,7%, муку - на 0,6%; говядину, вареные колбасы, молоко (ультрапастеризованное) - на 0,4%; полукопченые и варено-копченые колбасы, молоко (пастеризованное), маргарин, пшеничный и ржаной хлеб, макаронные изделия - на 0,3%. Мясные консервы для детского питания, сливочное и подсолнечное масло, творог, вермишель и соль стали дороже на 0,2%; сосиски, сардельки, сыры, сухие молочные смеси, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, пшено и печенье - на 0,1%. Снизились цены на яйца - на 1,1%, рис - на 0,5%, мясо кур - на 0,2%, баранину - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали зубные пасты и туалетное мыло - на 0,6%, хозяйственное мыло - на 0,4%, стиральные порошки и сухие корма для домашних животных - на 0,3%, детские подгузники - на 0,2%, спички - на 0,1%. Зубные щетки стали дешевле на 0,3%, гигиенические прокладки - на 0,2%, туалетная бумага - на 0,1%. Телевизоры на неделе с 4 по 10 марта подешевели на 0,9%, смартфоны - на 0,6%, электропылесосы - на 0,5%. Стоимость новых иностранных автомобилей выросла на 0,1%, отечественных - не изменилась. Бензин подорожал на 0,2%, стоимость дизельного топлива практически не изменилась. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, ренгалин подорожал на 0,8%, корвалол - на 0,6%, активированный уголь - на 0,5%, левомеколь и анальгин - на 0,4%, нимесулид - на 0,3%, лизобакт и пенталгин - на 0,1%.
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росстат, россия, инфляция в россии
Экономика, Росстат, РОССИЯ, инфляция в России
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Инфляция в России на неделе с 4 по 10 марта замедлилась до 0,11% с 0,15% неделей ранее, с начала года цены выросли на 2,22%, свидетельствуют данные Росстата.
"За период с 4 по 10 марта 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,11%, с начала месяца – 100,17%, с начала года – 102,22%", - говорится в сообщении.
Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 0,5% на фоне снижения цен на огурцы, которые на неделе с 4 по 10 марта подешевели на 8,6%. Одновременно с этим подорожали картофель - на 2,7%, помидоры - на 2,4%, бананы - на 1,6%, капуста - на 1,5%, свекла - на 1,2%, морковь - на 0,8%, лук - на 0,6%, яблоки - на 0,1%.
Инфляция в России на 10 марта составила 10,11% в годовом выражении
За период с 4 по 10 марта выросли цены на мороженую рыбу - на 0,9%, сметану - на 0,8%, чай - на 0,7%, муку - на 0,6%; говядину, вареные колбасы, молоко (ультрапастеризованное) - на 0,4%; полукопченые и варено-копченые колбасы, молоко (пастеризованное), маргарин, пшеничный и ржаной хлеб, макаронные изделия - на 0,3%. Мясные консервы для детского питания, сливочное и подсолнечное масло, творог, вермишель и соль стали дороже на 0,2%; сосиски, сардельки, сыры, сухие молочные смеси, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, пшено и печенье - на 0,1%. Снизились цены на яйца - на 1,1%, рис - на 0,5%, мясо кур - на 0,2%, баранину - на 0,1%.
Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали зубные пасты и туалетное мыло - на 0,6%, хозяйственное мыло - на 0,4%, стиральные порошки и сухие корма для домашних животных - на 0,3%, детские подгузники - на 0,2%, спички - на 0,1%. Зубные щетки стали дешевле на 0,3%, гигиенические прокладки - на 0,2%, туалетная бумага - на 0,1%.
Телевизоры на неделе с 4 по 10 марта подешевели на 0,9%, смартфоны - на 0,6%, электропылесосы - на 0,5%. Стоимость новых иностранных автомобилей выросла на 0,1%, отечественных - не изменилась. Бензин подорожал на 0,2%, стоимость дизельного топлива практически не изменилась.
Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, ренгалин подорожал на 0,8%, корвалол - на 0,6%, активированный уголь - на 0,5%, левомеколь и анальгин - на 0,4%, нимесулид - на 0,3%, лизобакт и пенталгин - на 0,1%.