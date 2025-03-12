https://1prime.ru/20250312/inflyatsiya-855718855.html
Инфляция в России в феврале составила 0,81 процента
Инфляция в России в феврале составила 0,81 процента - 12.03.2025, ПРАЙМ
Инфляция в России в феврале составила 0,81 процента
Инфляция в России в феврале составила 0,81% в месячном выражении против 1,23% в январе, а в годовом - 10,06% против 9,92% месяцем ранее, сообщил в среду... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T19:10+0300
2025-03-12T19:10+0300
2025-03-12T19:10+0300
экономика
россия
росстат
инфляция в россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83531/57/835315739_0:234:3073:1962_1920x0_80_0_0_56d029021ba6b26db898992b47eea088.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Инфляция в России в феврале составила 0,81% в месячном выражении против 1,23% в январе, а в годовом - 10,06% против 9,92% месяцем ранее, сообщил в среду Росстат. "В феврале 2025 года по сравнению с январем 2025 года индекс потребительских цен составил 100,81%, по сравнению с декабрем 2024 года - 102,05%", - говорится в публикации ведомства. На продовольственные товары в феврале цены выросли на 1,27% в месячном выражении против 1,33% в январе; в годовом - на 11,68%. Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,26% (месяцем ранее - на 0,42%), а в годовом выражении - на 6,07%. Услуги в феврале выросли в цене на 0,81% к январю и на 12,67% - к февралю прошлого года. В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что пик годовой инфляции придется на апрель-май. По итогам года регулятор ждет ее замедления до 7-8% с 9,52% в 2024 году.
https://1prime.ru/20250312/inflyatsiya-855718223.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83531/57/835315739_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d6dc7bf84e86c9de8a16edfa18a1aef6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, росстат, инфляция в россии
Экономика, РОССИЯ, Росстат, инфляция в России
Инфляция в России в феврале составила 0,81 процента
Росстат: инфляция в России в феврале составила 0,81%
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Инфляция в России в феврале составила 0,81% в месячном выражении против 1,23% в январе, а в годовом - 10,06% против 9,92% месяцем ранее, сообщил в среду Росстат.
"В феврале 2025 года по сравнению с январем 2025 года индекс потребительских цен составил 100,81%, по сравнению с декабрем 2024 года - 102,05%", - говорится в публикации ведомства.
На продовольственные товары в феврале цены выросли на 1,27% в месячном выражении против 1,33% в январе; в годовом - на 11,68%.
Инфляция в России на 10 марта составила 10,11% в годовом выражении
Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,26% (месяцем ранее - на 0,42%), а в годовом выражении - на 6,07%. Услуги в феврале выросли в цене на 0,81% к январю и на 12,67% - к февралю прошлого года.
В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что пик годовой инфляции придется на апрель-май. По итогам года регулятор ждет ее замедления до 7-8% с 9,52% в 2024 году.