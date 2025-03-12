https://1prime.ru/20250312/inflyatsiya-855718855.html

Инфляция в России в феврале составила 0,81 процента

Инфляция в России в феврале составила 0,81 процента - 12.03.2025, ПРАЙМ

Инфляция в России в феврале составила 0,81 процента

Инфляция в России в феврале составила 0,81% в месячном выражении против 1,23% в январе, а в годовом - 10,06% против 9,92% месяцем ранее, сообщил в среду... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T19:10+0300

2025-03-12T19:10+0300

2025-03-12T19:10+0300

экономика

россия

росстат

инфляция в россии

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Инфляция в России в феврале составила 0,81% в месячном выражении против 1,23% в январе, а в годовом - 10,06% против 9,92% месяцем ранее, сообщил в среду Росстат. "В феврале 2025 года по сравнению с январем 2025 года индекс потребительских цен составил 100,81%, по сравнению с декабрем 2024 года - 102,05%", - говорится в публикации ведомства. На продовольственные товары в феврале цены выросли на 1,27% в месячном выражении против 1,33% в январе; в годовом - на 11,68%. Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,26% (месяцем ранее - на 0,42%), а в годовом выражении - на 6,07%. Услуги в феврале выросли в цене на 0,81% к январю и на 12,67% - к февралю прошлого года. В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что пик годовой инфляции придется на апрель-май. По итогам года регулятор ждет ее замедления до 7-8% с 9,52% в 2024 году.

https://1prime.ru/20250312/inflyatsiya-855718223.html

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