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ЦБ ужесточит условия ипотеки для рискованных заемщиков
ЦБ ужесточит условия ипотеки для рискованных заемщиков - 12.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ ужесточит условия ипотеки для рискованных заемщиков
С 1 июля 2025 года россиянам с высокой долговой нагрузкой и небольшим первоначальным взносом будет значительно сложнее получить ипотечный кредит, сообщают... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T10:09+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. С 1 июля 2025 года россиянам с высокой долговой нагрузкой и небольшим первоначальным взносом будет значительно сложнее получить ипотечный кредит, сообщают "Известия".Банк России планирует ввести количественные ограничения (макропруденциальные лимиты, МПЛ) на выдачу займов наиболее рискованным заемщикам, сообщили "Известиям" в пресс-службе регулятора.В ЦБ пояснили, что на первом этапе лимиты будут применяться к ипотечным кредитам, оформляемым после 1 июля 2025 года. Ограничения затронут заемщиков, у которых более 80% доходов уходит на погашение долгов, а первоначальный взнос не превышает 20%. Однако точные параметры МПЛ пока не раскрываются.В пресс-службе ЦБ отметили, что размер лимитов будет зависеть от экономической ситуации, а также состояния рынка недвижимости и застройщиков.Эксперты считают введение подобных мер оправданным, поскольку после завершения программы льготной ипотеки в прошлом году банки и девелоперы начали предлагать схемы, позволяющие оформлять ипотеку при минимальном первоначальном взносе.Кроме того, в 2023 году Центробанк получил законное право вводить макропруденциальные лимиты на ипотечные кредиты. Их применение начнется уже с 1 апреля 2025 года.
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банки, финансы, недвижимость, ипотека, банк россии
Экономика, Банки, Финансы, Недвижимость, ипотека, Банк России
ЦБ ужесточит условия ипотеки для рискованных заемщиков
"Известия": ЦБ с июля введет лимиты на ипотеку для заемщиков с низким взносом
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ.
С 1 июля 2025 года россиянам с высокой долговой нагрузкой и небольшим первоначальным взносом будет значительно сложнее получить ипотечный кредит, сообщают "Известия"
.
Банк России планирует ввести количественные ограничения (макропруденциальные лимиты, МПЛ) на выдачу займов наиболее рискованным заемщикам, сообщили "Известиям" в пресс-службе регулятора.
В ЦБ пояснили, что на первом этапе лимиты будут применяться к ипотечным кредитам, оформляемым после 1 июля 2025 года. Ограничения затронут заемщиков, у которых более 80% доходов уходит на погашение долгов, а первоначальный взнос не превышает 20%. Однако точные параметры МПЛ пока не раскрываются.
В пресс-службе ЦБ отметили, что размер лимитов будет зависеть от экономической ситуации, а также состояния рынка недвижимости и застройщиков.
Эксперты считают введение подобных мер оправданным, поскольку после завершения программы льготной ипотеки в прошлом году банки и девелоперы начали предлагать схемы, позволяющие оформлять ипотеку при минимальном первоначальном взносе.
Кроме того, в 2023 году Центробанк получил законное право вводить макропруденциальные лимиты на ипотечные кредиты. Их применение начнется уже с 1 апреля 2025 года.
Рост выдачи ипотеки в России в феврале возобновился