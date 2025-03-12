https://1prime.ru/20250312/istochnik-855689822.html

Источник рассказал о рисках для российских туристов в Турции

Источник рассказал о рисках для российских туристов в Турции - 12.03.2025, ПРАЙМ

Источник рассказал о рисках для российских туристов в Турции

Участившиеся случаи смерти от поддельного алкоголя в Турции могут привести к тому, что российские туристы будут рассматривать альтернативные страны для отдыха,... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T05:45+0300

2025-03-12T05:45+0300

2025-03-12T05:45+0300

туризм

бизнес

россия

турция

стамбул

анкара

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АНКАРА, 12 мар – ПРАЙМ. Участившиеся случаи смерти от поддельного алкоголя в Турции могут привести к тому, что российские туристы будут рассматривать альтернативные страны для отдыха, но ситуация на турецких курортах на данный момент не критическая, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник на туристическом рынке страны. Иностранные турагенты стали требовать от турецких отелей чеки за приобретенный алкоголь после случаев гибели иностранцев из-за отравления контрафактными напитками, заявил глава совета директоров сети отелей Levni Hotels Айдын Караджабай. Число скончавшихся из-за употребления поддельного алкоголя в Стамбуле и Анкаре с начала 2025 года превысило 100 человек, сообщили ранее местные власти. "Постоянные сообщения о смертях от поддельного алкоголя могут негативно сказаться на имидже Турции как популярного туристического направления у российских туристов. Они (туристы) могут рассмотреть альтернативные страны для отдыха, что приведет к снижению потока туристов, но на данный момент говорить о какой-либо критической ситуации не приходится", - заявил собеседник агентства. По его словам, существует риск того, что у туристов может снизиться доверие к качеству предлагаемых алкогольных напитков на курортах Турции. "Пока такой ситуации нет, но вполне может быть, что туристы могут начать опасаться. Для наших курортных отелей, где нашим преимуществом является система "все включено", это может стать проблемой", - сказал он, добавив, что власти Турции усилят контроль за качеством алкогольной продукции.

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туризм, бизнес, россия, турция, стамбул, анкара