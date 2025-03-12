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Главы МИД G7 обсудят в Канаде ситуацию на Ближнем Востоке

Главы МИД G7 обсудят в Канаде ситуацию на Ближнем Востоке - 12.03.2025, ПРАЙМ

Главы МИД G7 обсудят в Канаде ситуацию на Ближнем Востоке

Встреча министров иностранных дел стран "Большой семерки" начнется в Канаде на фоне состоявшихся переговоров США и Киева и призывов к прекращению огня на... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T03:17+0300

2025-03-12T03:17+0300

2025-03-12T03:17+0300

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ВАШИНГТОН, 12 мар - ПРАЙМ. Встреча министров иностранных дел стран "Большой семерки" начнется в Канаде на фоне состоявшихся переговоров США и Киева и призывов к прекращению огня на Украине. Как сообщил ранее канадский МИД, министры встретятся в провинции Квебек с 12 по 14 марта. Главы внешнеполитических ведомств обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе, ситуацию в Латинской Америке и Африке и "продолжающуюся поддержку Украины", сообщил МИД Канады. Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы. Ранее США выступили против "враждебных" формулировок в коммюнике по итогам будущей встречи глав МИД G7, которые могут помешать усилиям по организации переговоров между Россией и Украиной. Как заявил госсекретарь Марко Рубио, "некоторые европейские страны" готовы идти в своих формулировках дальше, однако США не станут подписывать коммюнике, которое не соответствует их позиции. Агентство Блумберг ранее передавало, что США настаивают на смягчении формулировок относительно России в коммюнике по итогам будущей встречи глав МИД G7. Согласно черновику документа, с которым ознакомилось агентство, Вашингтон настаивает на том, чтобы убрать из коммюнике слово "санкции" касательно Москвы. Кроме того, по словам собеседников Блумберг, США выступили против создания целевой группы по судам, которые Запад связывает с РФ. Трамп ранее назвал исключение России из "Большой восьмерки" большой ошибкой предыдущего американского лидера Барака Обамы. Трамп заявил, что у России должно быть место за столом переговоров в этом формате. "Большая восьмерка" была международным форумом ведущих стран мира, который существовал в 1997-2014 годах и в котором принимали участие Великобритания, Германия, Италия, Канада, Россия, США, Франция и Япония. Группа образовалась, когда Россию пригласили участвовать в заседаниях "Большой семерки" в 1997 году, однако после присоединения Крыма в 2014 году Россию отстранили от участия в форуме.

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мировая экономика, сша, киев, украина, дональд трамп, владимир зеленский, марк рубио, мид