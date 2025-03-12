https://1prime.ru/20250312/kapitan-855702537.html

СМИ: задержанный в Британии капитан контейнеровоза является россиянином

СМИ: задержанный в Британии капитан контейнеровоза является россиянином - 12.03.2025, ПРАЙМ

СМИ: задержанный в Британии капитан контейнеровоза является россиянином

Компания-владелец контейнеровоза, столкнувшегося с танкером у берегов Великобритании, утверждает, что задержанный ранее капитан грузового судна является... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T13:05+0300

2025-03-12T13:05+0300

2025-03-12T13:05+0300

россия

великобритания

https://cdnn.1prime.ru/img/83843/50/838435040_0:94:3421:2018_1920x0_80_0_0_0e388c7af70c85b2672d7920c15e8949.jpg

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Компания-владелец контейнеровоза, столкнувшегося с танкером у берегов Великобритании, утверждает, что задержанный ранее капитан грузового судна является гражданином РФ, сообщило в среду агентство Рейтер. Ранее полиция Хамберсайда сообщила о задержании 59-летнего человека по подозрению в причинении смерти по неосторожности в связи со столкновением судов. Телеканал Sky News со ссылкой на компанию-владельца судна сообщал, что речь идет о капитане контейнеровоза. "Владелец судна Ernst Russ сообщил, что капитан корабля Solong, который был задержан после столкновения с танкером у побережья Англии, является гражданином России", - говорится в сообщении агентства. Сам экипаж, по заявлению владельца, состоял из граждан РФ и Филиппин, передает Рейтер. В понедельник танкер Stena Immaculate и контейнеровоз Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих кораблях вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. На берег были доставлены 36 моряков из двух экипажей. Компания-владелец контейнеровоза Ernst Russ сообщила, что один член команды судна числится пропавшим. Власти Британии позднее заявили, что пропавший моряк, скорее всего, погиб. Судоходная компания Crowley сообщала, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1. Корабль перевозил 220 тысяч баррелей авиатоплива. Компания-владелец грузового судна Ernst Russ сообщала, что на борту не было контейнеров с ядовитым цианидом натрия, как утверждали СМИ.

https://1prime.ru/20250310/tanker-855649657.html

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, великобритания