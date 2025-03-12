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СМИ: задержанный в Британии капитан контейнеровоза является россиянином
СМИ: задержанный в Британии капитан контейнеровоза является россиянином - 12.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: задержанный в Британии капитан контейнеровоза является россиянином
Компания-владелец контейнеровоза, столкнувшегося с танкером у берегов Великобритании, утверждает, что задержанный ранее капитан грузового судна является... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T13:05+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Компания-владелец контейнеровоза, столкнувшегося с танкером у берегов Великобритании, утверждает, что задержанный ранее капитан грузового судна является гражданином РФ, сообщило в среду агентство Рейтер. Ранее полиция Хамберсайда сообщила о задержании 59-летнего человека по подозрению в причинении смерти по неосторожности в связи со столкновением судов. Телеканал Sky News со ссылкой на компанию-владельца судна сообщал, что речь идет о капитане контейнеровоза. "Владелец судна Ernst Russ сообщил, что капитан корабля Solong, который был задержан после столкновения с танкером у побережья Англии, является гражданином России", - говорится в сообщении агентства. Сам экипаж, по заявлению владельца, состоял из граждан РФ и Филиппин, передает Рейтер. В понедельник танкер Stena Immaculate и контейнеровоз Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих кораблях вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. На берег были доставлены 36 моряков из двух экипажей. Компания-владелец контейнеровоза Ernst Russ сообщила, что один член команды судна числится пропавшим. Власти Британии позднее заявили, что пропавший моряк, скорее всего, погиб. Судоходная компания Crowley сообщала, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1. Корабль перевозил 220 тысяч баррелей авиатоплива. Компания-владелец грузового судна Ernst Russ сообщала, что на борту не было контейнеров с ядовитым цианидом натрия, как утверждали СМИ.
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СМИ: задержанный в Британии капитан контейнеровоза является россиянином
Reuters: капитаном врезавшегося в танкер судна в Северном море оказался россиянин
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Компания-владелец контейнеровоза, столкнувшегося с танкером у берегов Великобритании, утверждает, что задержанный ранее капитан грузового судна является гражданином РФ, сообщило в среду агентство Рейтер.
Ранее полиция Хамберсайда сообщила о задержании 59-летнего человека по подозрению в причинении смерти по неосторожности в связи со столкновением судов. Телеканал Sky News со ссылкой на компанию-владельца судна сообщал, что речь идет о капитане контейнеровоза.
"Владелец судна Ernst Russ сообщил, что капитан корабля Solong, который был задержан после столкновения с танкером у побережья Англии, является гражданином России", - говорится в сообщении агентства.
Сам экипаж, по заявлению владельца, состоял из граждан РФ и Филиппин, передает Рейтер.
В понедельник танкер Stena Immaculate и контейнеровоз Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих кораблях вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. На берег были доставлены 36 моряков из двух экипажей. Компания-владелец контейнеровоза Ernst Russ сообщила, что один член команды судна числится пропавшим. Власти Британии позднее заявили, что пропавший моряк, скорее всего, погиб.
Судоходная компания Crowley сообщала, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1. Корабль перевозил 220 тысяч баррелей авиатоплива. Компания-владелец грузового судна Ernst Russ сообщала, что на борту не было контейнеров с ядовитым цианидом натрия, как утверждали СМИ.
Грузовое судно и танкер сильно пострадали после столкновения близ Британии