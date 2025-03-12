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В Киеве и Харькове прогремели взрывы

В Киеве и Харькове прогремели взрывы - 12.03.2025, ПРАЙМ

В Киеве и Харькове прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Киеве и Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T02:08+0300

2025-03-12T02:08+0300

2025-03-12T02:08+0300

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Взрывы прогремели в Киеве и Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Киеве слышны звуки взрывов... В Харькове прогремел взрыв", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Киеве объявлена с 1.45 мск, в Харьковской области - с 19.33 мск вторника. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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