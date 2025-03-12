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Главы СВР и ЦРУ договорились о регулярных контактах между ведомствами
Главы СВР и ЦРУ договорились о регулярных контактах между ведомствами - 12.03.2025, ПРАЙМ
Главы СВР и ЦРУ договорились о регулярных контактах между ведомствами
В ходе общения директора СВР РФ Сергея Нарышкина и директора ЦРУ США Джона Рэтклиффа достигнута договорённость регулярных контактов между ведомствами для... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T09:15+0300
2025-03-12T09:15+0300
2025-03-12T09:15+0300
россия
цру
сергей нарышкин
свр
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. В ходе общения директора СВР РФ Сергея Нарышкина и директора ЦРУ США Джона Рэтклиффа достигнута договорённость регулярных контактов между ведомствами для снижения конфронтации между Москвой и Вашингтоном, сообщили в пресс-службе СВР России. Отмечается, что в ходе общения обсуждались вопросы взаимодействия двух спецслужб по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций. "Одиннадцатого марта 2025 года состоялся телефонный разговор директора СВР России Сергея Нарышкина с главой ЦРУ США Джоном Рэтклиффом. Достигнута договорённость регулярных контактов между директорами СВР и ЦРУ с целью содействовать обеспечению международной стабильности и безопасности, а также снижению конфронтации в отношениях между Москвой и Вашингтоном", - говорится в сообщении.
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россия, цру, сергей нарышкин, свр
РОССИЯ, ЦРУ, Сергей Нарышкин, СВР
Главы СВР и ЦРУ договорились о регулярных контактах между ведомствами
Нарышкин и Рэтклифф договорились о регулярных контактах между СВР и ЦРУ
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. В ходе общения директора СВР РФ Сергея Нарышкина и директора ЦРУ США Джона Рэтклиффа достигнута договорённость регулярных контактов между ведомствами для снижения конфронтации между Москвой и Вашингтоном, сообщили в пресс-службе СВР России.
Отмечается, что в ходе общения обсуждались вопросы взаимодействия двух спецслужб по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций.
"Одиннадцатого марта 2025 года состоялся телефонный разговор директора СВР России Сергея Нарышкина с главой ЦРУ США Джоном Рэтклиффом. Достигнута договорённость регулярных контактов между директорами СВР и ЦРУ с целью содействовать обеспечению международной стабильности и безопасности, а также снижению конфронтации в отношениях между Москвой и Вашингтоном", - говорится в сообщении.
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