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В Южной Корее впервые за шесть лет взяли под контроль госдолг

В Южной Корее впервые за шесть лет взяли под контроль госдолг - 12.03.2025, ПРАЙМ

В Южной Корее впервые за шесть лет взяли под контроль госдолг

Южной Корее впервые за шесть лет удалось взять госдолг под контроль: его значение по отношению к ВВП на фоне устойчивого экономического роста и сбалансированной | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T07:15+0300

2025-03-12T07:15+0300

2025-03-12T07:15+0300

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Южной Корее впервые за шесть лет удалось взять госдолг под контроль: его значение по отношению к ВВП на фоне устойчивого экономического роста и сбалансированной фискальной политики осталось на том же уровне, что и годом ранее - 46,9%, выяснило РИА Новости на основе официальных данных властей страны. Так, по данным корейской статслужбы и министерства экономики и финансов Республики Корея, в прошлом году задолженность центрального правительства в абсолютном выражении выросла на 6,2% - до 1,196 квадриллиона вон, максимальных за все время ведения статистики. По отношению к ВВП страны размер госдолга составил 46,9%, оставшись на таком же уровне, что и годом ранее. До этого суверенные обязательства по отношению к ВВП росли опережающими темпами и за пять лет с 2018 года по 2023 год показатель увеличился с 33,9% до 46,9%. С одной стороны, это произошло на фоне стабилизации наращивания госдолга после коронавируса: если в 2020-2021 годах темпы прироста задолженности составляли 14,7-17,1%, то в последние два года они составили 5-6%. Это в целом близко к допандемийным уровням. С другой стороны, как поясняет действительный госсоветник РФ, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов, стабильное соотношение госдолга и ВВП объясняется устойчивым ростом экономики страны, который поддерживается сильным экспортным сектором. По итогам прошлого года реальный ВВП страны вырос на 2%, а номинальный - на 6%, что компенсировало рост долга. Кроме того, добавляет эксперт, правительство страны придерживается сбалансированной фискальной политики, избегая резкого наращивания заимствований после пандемийных стимулов. А низкая инфляция - по сравнению с другими развитыми странами - уменьшает давление на бюджет, ограничивая необходимость в дополнительных расходах. В ближайшие годы, ждет аналитик, соотношение госдолга к ВВП должно остаться в рамках 45-50% при условии сохранения текущей динамики ВВП и умеренных заимствованиях. "Этому способствуют инвестиции в высокие технологии и зеленую энергетику, стимулирующие рост экономики", - считает Севостьянов. Ранее в среду РИА Новости сообщило, что по итогам 2024 года уровень госдолга к ВВП в России третий год подряд составляет 14,5%.

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