https://1prime.ru/20250312/kriptovalyuta-855709458.html

ЦБ предложил разрешить некоторым инвесторам сделки с криптовалютами

ЦБ предложил разрешить некоторым инвесторам сделки с криптовалютами - 12.03.2025, ПРАЙМ

ЦБ предложил разрешить некоторым инвесторам сделки с криптовалютами

Банк России предлагает разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты в рамках экспериментального режима, который... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T15:38+0300

2025-03-12T15:38+0300

2025-03-12T15:58+0300

экономика

финансы

россия

банки

инвесторы

банк россии

операции с криптовалютой

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/84/841358456_0:98:2048:1250_1920x0_80_0_0_14384bc5df8dfd01e5bf5f1c78142462.jpg

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Банк России предлагает разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты в рамках экспериментального режима, который продлился бы три года, направил свои предложения для обсуждения в правительство, сообщил регулятор."Банк России в соответствии с поручением президента России направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты (цифровые валюты). Предлагается разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты. Для этого планируется установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года", - говорится в сообщении.Сделки с криптовалютами внутри ЭПР смогут совершать три группы инвесторов, среди граждан - только "особо квалифицированные" инвесторы. "Это новый статус, который, как предполагается, смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 миллионов рублей или если их доходы за прошлый год составили больше 50 миллионов рублей", - уточняет ЦБ."Также предлагается, чтобы участниками эксперимента стали компании, которые являются квалифицированными инвесторами по действующему законодательству. Для финансовых организаций, которые захотят инвестировать в криптовалюту, Банк России установит регуляторные требования с учетом уровня и характера рисков такого актива", - указывается в сообщении.Введение ЭПР направлено на повышение прозрачности рынка криптовалют, формирование на нем стандартов оказания услуг, расширение инвестиционных возможностей для опытных инвесторов, готовых взять на себя повышенные риски. Банк России неоднократно отмечал, что частная криптовалюта не эмитируется и не гарантируется ни одной из юрисдикций, основана на математических алгоритмах и подвержена повышенной волатильности. Поэтому инвесторы, принимая решение о вложении в криптовалюты, должны осознавать, что принимают на себя риски потенциальной потери своих средств, добавляет регулятор."Банк России по-прежнему не рассматривает криптовалюту в качестве платежного средства, поэтому предлагает одновременно ввести запрет на расчеты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне ЭПР, а также установить ответственность за нарушение запрета", - отмечает ЦБ РФ.В сентябре в России вступил в силу закон, позволяющий в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР) проводить биржевые торги и трансграничные расчеты криптовалютой. ЦБ РФ при этом должен определить организации, которые будут выполнять функции торговых площадок.

https://1prime.ru/20250312/yuan-855700058.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, банки, инвесторы, банк россии, операции с криптовалютой