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ЦБ допустит всех квалифицированных инвесторов к криптовалютным деривативам - 12.03.2025, ПРАЙМ
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ЦБ допустит всех квалифицированных инвесторов к криптовалютным деривативам
ЦБ допустит всех квалифицированных инвесторов к криптовалютным деривативам - 12.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ допустит всех квалифицированных инвесторов к криптовалютным деривативам
Вне экспериментального режима, то есть в обычной практике, планируется разрешить всем квалифицированным инвесторам вкладывать средства в инструменты,... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T16:39+0300
2025-03-12T16:39+0300
финансы
банки
банк россии
инвесторы
операции с криптовалютой
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Вне экспериментального режима, то есть в обычной практике, планируется разрешить всем квалифицированным инвесторам вкладывать средства в инструменты, привязанные к стоимости криптовалюты, сообщает Банк России. Ранее в среду Центробанк сообщил, что направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в цифровые валюты и криптовалюты. Предлагается разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты. Для этого планируется установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года. "Вне экспериментального режима планируется разрешить всем квалифицированным инвесторам вкладывать средства в расчетные производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, которые не предусматривают поставки криптовалюты инвесторам, но доходность которых привязана к ее стоимости", - говорится в сообщении регулятора. В прошлом году в России вступил в силу закон, позволяющий в рамках ЭПР проводить биржевые торги и трансграничные расчеты криптовалютой. ЦБ РФ при этом должен определить организации, которые будут выполнять функции торговых площадок.
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финансы, банки, банк россии, инвесторы, операции с криптовалютой
Финансы, Банки, Банк России, инвесторы, операции с криптовалютой
16:39 12.03.2025
 
ЦБ допустит всех квалифицированных инвесторов к криптовалютным деривативам

ЦБ: квалифицированные инвесторы получат доступ к криптовалютным деривативам

© Unsplash/KanchanaraКриптовалюта, сток
Криптовалюта, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Вне экспериментального режима, то есть в обычной практике, планируется разрешить всем квалифицированным инвесторам вкладывать средства в инструменты, привязанные к стоимости криптовалюты, сообщает Банк России.
Ранее в среду Центробанк сообщил, что направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в цифровые валюты и криптовалюты. Предлагается разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты. Для этого планируется установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года.
"Вне экспериментального режима планируется разрешить всем квалифицированным инвесторам вкладывать средства в расчетные производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, которые не предусматривают поставки криптовалюты инвесторам, но доходность которых привязана к ее стоимости", - говорится в сообщении регулятора.
В прошлом году в России вступил в силу закон, позволяющий в рамках ЭПР проводить биржевые торги и трансграничные расчеты криптовалютой. ЦБ РФ при этом должен определить организации, которые будут выполнять функции торговых площадок.
Криптовалюта, сток - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
ЦБ предложил разрешить некоторым инвесторам сделки с криптовалютами
15:38
 
ФинансыБанкиБанк Россииинвесторыоперации с криптовалютой
 
 
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