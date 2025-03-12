https://1prime.ru/20250312/kriptovalyuta-855713108.html

ЦБ допустит всех квалифицированных инвесторов к криптовалютным деривативам

ЦБ допустит всех квалифицированных инвесторов к криптовалютным деривативам - 12.03.2025, ПРАЙМ

ЦБ допустит всех квалифицированных инвесторов к криптовалютным деривативам

Вне экспериментального режима, то есть в обычной практике, планируется разрешить всем квалифицированным инвесторам вкладывать средства в инструменты,... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T16:39+0300

2025-03-12T16:39+0300

2025-03-12T16:39+0300

финансы

банки

банк россии

инвесторы

операции с криптовалютой

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/82/841358223_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_539fa5b7f3dc5ba9b1589427867e1254.jpg

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Вне экспериментального режима, то есть в обычной практике, планируется разрешить всем квалифицированным инвесторам вкладывать средства в инструменты, привязанные к стоимости криптовалюты, сообщает Банк России. Ранее в среду Центробанк сообщил, что направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в цифровые валюты и криптовалюты. Предлагается разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты. Для этого планируется установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года. "Вне экспериментального режима планируется разрешить всем квалифицированным инвесторам вкладывать средства в расчетные производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, которые не предусматривают поставки криптовалюты инвесторам, но доходность которых привязана к ее стоимости", - говорится в сообщении регулятора. В прошлом году в России вступил в силу закон, позволяющий в рамках ЭПР проводить биржевые торги и трансграничные расчеты криптовалютой. ЦБ РФ при этом должен определить организации, которые будут выполнять функции торговых площадок.

https://1prime.ru/20250312/kriptovalyuta-855709458.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, банк россии, инвесторы, операции с криптовалютой