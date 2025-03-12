https://1prime.ru/20250312/kriptovalyuta-855713108.html
ЦБ допустит всех квалифицированных инвесторов к криптовалютным деривативам
ЦБ допустит всех квалифицированных инвесторов к криптовалютным деривативам - 12.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ допустит всех квалифицированных инвесторов к криптовалютным деривативам
Вне экспериментального режима, то есть в обычной практике, планируется разрешить всем квалифицированным инвесторам вкладывать средства в инструменты,... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T16:39+0300
2025-03-12T16:39+0300
2025-03-12T16:39+0300
финансы
банки
банк россии
инвесторы
операции с криптовалютой
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/82/841358223_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_539fa5b7f3dc5ba9b1589427867e1254.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Вне экспериментального режима, то есть в обычной практике, планируется разрешить всем квалифицированным инвесторам вкладывать средства в инструменты, привязанные к стоимости криптовалюты, сообщает Банк России. Ранее в среду Центробанк сообщил, что направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в цифровые валюты и криптовалюты. Предлагается разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты. Для этого планируется установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года. "Вне экспериментального режима планируется разрешить всем квалифицированным инвесторам вкладывать средства в расчетные производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, которые не предусматривают поставки криптовалюты инвесторам, но доходность которых привязана к ее стоимости", - говорится в сообщении регулятора. В прошлом году в России вступил в силу закон, позволяющий в рамках ЭПР проводить биржевые торги и трансграничные расчеты криптовалютой. ЦБ РФ при этом должен определить организации, которые будут выполнять функции торговых площадок.
https://1prime.ru/20250312/kriptovalyuta-855709458.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/82/841358223_136:0:2265:1597_1920x0_80_0_0_98ec3e024ddf2fb159485a6b5df94f95.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, банк россии, инвесторы, операции с криптовалютой
Финансы, Банки, Банк России, инвесторы, операции с криптовалютой
ЦБ допустит всех квалифицированных инвесторов к криптовалютным деривативам
ЦБ: квалифицированные инвесторы получат доступ к криптовалютным деривативам
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Вне экспериментального режима, то есть в обычной практике, планируется разрешить всем квалифицированным инвесторам вкладывать средства в инструменты, привязанные к стоимости криптовалюты, сообщает Банк России.
Ранее в среду Центробанк сообщил, что направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в цифровые валюты и криптовалюты. Предлагается разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты. Для этого планируется установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года.
"Вне экспериментального режима планируется разрешить всем квалифицированным инвесторам вкладывать средства в расчетные производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, которые не предусматривают поставки криптовалюты инвесторам, но доходность которых привязана к ее стоимости", - говорится в сообщении регулятора.
В прошлом году в России вступил в силу закон, позволяющий в рамках ЭПР проводить биржевые торги и трансграничные расчеты криптовалютой. ЦБ РФ при этом должен определить организации, которые будут выполнять функции торговых площадок.
ЦБ предложил разрешить некоторым инвесторам сделки с криптовалютами